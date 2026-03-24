Nuova Leapmotor B10 e-Hybrid: l’innovazione resa semplice

Leapmotor ha scelto Roma per il suo evento internazionale Media Drive, ospitando i principali giornalisti automotive europei per il debutto della nuova Leapmotor B10 e-Hybrid con range extender. Dopo una prima fase nella Capitale, il test drive prosegue lungo le strade panoramiche del Lago di Bracciano, tra tratti urbani, curve scenografiche e leggere salite, un contesto ideale per valorizzare la silenziosità, la brillantezza dinamica e la fluidità di marcia in modalità elettrica della nuova B10 e-Hybrid.

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Test drive per la stampa a Roma per la nuova Leapmotor B10 e-Hybrid con range extender

Dopo aver presentato il SUV compatto completamente elettrico B10 alla fine del 2025, Leapmotor amplia la sua gamma con il nuovo B10 e-Hybrid, dotato di un’avanzata tecnologia di estensione dell’autonomia. Basato su un sistema già collaudato sulla C10, il nuovo B10 e-Hybrid con range extender combina la propulsione elettrica con un generatore a benzina da 1,5 litri integrato, che ricarica la batteria quando necessario. Il modello è dotato di una batteria da 18,8 kWh che offre un’autonomia in modalità elettrica fino a 86 km, un generatore da 50 kW e un serbatoio da 50 litri, che consentono un’autonomia combinata fino a 900 km.

La nuova architettura del range extender e-Hybrid di Leapmotor reinventa il concetto di ibrido, ponendo la propulsione elettrica al centro del veicolo e offrendo un’esperienza di guida veramente 100% elettrica . Infatti, le ruote sono azionate esclusivamente dal motore elettrico, a differenza degli ibridi tradizionali in cui il motore a combustione interna contribuisce spesso alla propulsione, e il range extender si attiva solo per generare elettricità e ricaricare la batteria quando necessario.

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Grazie a questa progettazione, la nuova B10 e-Hybrid con range extender offre un’esperienza di guida completamente elettrica , consentendo al contempo lunghi viaggi senza frequenti ricariche. I conducenti beneficiano di prestazioni fluide e silenziose, coppia istantanea e accelerazione continua senza dover cambiare marcia. La gestione dell’energia è completamente automatica e non richiede alcun intervento da parte del conducente.

I conducenti possono scegliere tra quattro modalità energetiche — EV+, EV, Fuel e Power+ — per ottimizzare l’efficienza o le prestazioni in base alle esigenze di guida, adattando il comportamento del veicolo ai diversi scenari di guida e dando priorità alla sua natura elettrica.

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Due di queste modalità sono 100% elettriche EV ed EV+ e funzionano con il motore a combustione completamente spento, garantendo zero emissioni di scarico e offrendo un’esperienza di guida totalmente elettrica per la città e gli spostamenti quotidiani.

Le altre due modalità, Fuel e Power+, attivano il generatore di bordo, fornendo potenza aggiuntiva quando è necessario aumentare l’autonomia, la richiesta di energia è maggiore o determinate condizioni di guida lo richiedono. Queste modalità con l’ausilio del generatore garantiscono la massima flessibilità per i conducenti che necessitano di un supporto extra nei lunghi viaggi, ad alte velocità o in situazioni di guida più dinamiche.

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Questo sistema permette al veicolo di adattare perfettamente le proprie prestazioni alle esigenze del conducente, combinando i vantaggi della mobilità elettrica con la sicurezza e la versatilità della tecnologia ibrida. Insieme, queste modalità offrono un sistema di gestione energetica versatile ed efficiente, migliorando il comfort, le prestazioni e la sicurezza di guida in ogni situazione.

All’interno dell’abitacolo, i conducenti possono godere di un ambiente digitale moderno e simile a quello di uno smartphone, grazie al sistema operativo LEAP OS 4.0 Plus e al potente processore Qualcomm 8155. Un touchscreen centrale da 14,6 pollici con risoluzione HD 2.5K offre un’interfaccia intuitiva per la connettività, l’intrattenimento e il controllo del veicolo. L’esperienza è ulteriormente arricchita da un sistema audio premium a 12 altoparlanti che offre un’esperienza immersiva.

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L’ultimo aggiornamento OTA per il nuovo range extender e-Hybrid B10 introduce una serie significativa di miglioramenti volti a ottimizzare il comfort di guida, la connettività, l’interfaccia utente e i sistemi di sicurezza.

La connettività è notevolmente migliorata grazie al supporto nativo per Apple CarPlay e Android Auto, disponibile tramite connessione cablata o wireless, che offre agli utenti un accesso immediato alle loro app preferite sullo schermo di infotainment da 14,6 pollici .

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L’aggiornamento introduce anche la funzione One Pedal Driving, che consente ai conducenti di gestire sia l’accelerazione che gran parte della decelerazione utilizzando solo il pedale dell’acceleratore, grazie a una logica di recupero dell’energia migliorata che garantisce un controllo più fluido e una maggiore efficienza.

I sistemi di sicurezza e assistenza alla guida rimangono una priorità assoluta e sono stati ulteriormente migliorati. Il sistema di avviso per il rilevamento dei pedoni è stato ottimizzato e gli aggiornamenti al cruise control adattivo (ACC) e al sistema di mantenimento della corsia (LCC) consentono una decelerazione più graduale in prossimità delle curve, migliorando la fluidità di guida complessiva.

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La nuova B10 e-Hybrid con range extender è dotata anche di una struttura della carrozzeria ad alta resistenza con maggiore rigidità torsionale, 7 airbag e 17 funzioni avanzate di assistenza alla guida , progettate per supportare il conducente in un’ampia gamma di situazioni, garantendo sicurezza e protezione in ogni viaggio.

Il nuovo Leapmotor B10 e-Hybrid con range extender è stato progettato per coniugare dimensioni esterne compatte con una notevole versatilità degli interni. Con una lunghezza di 4.530 mm, una larghezza di 1.885 mm, un’altezza di 1.655 mm e un passo di 2.735 mm, il veicolo offre un abitacolo spazioso e un’atmosfera raffinata e accogliente. L’altezza interna ai vertici della categoria, unita ai sedili anteriori in ecopelle riscaldati e ventilati, garantisce un comfort ottimale per i viaggi in famiglia, gli spostamenti quotidiani e le gite del fine settimana.

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La Leapmotor B10 e-Hybrid con range extender è pensata per chi guida in città, per le famiglie giovani o in crescita, nonché per i clienti che provengono dal segmento B dei SUV e desiderano godere dei vantaggi della mobilità elettrica senza essere ancora pronti a optare per un veicolo completamente elettrico a batteria.

Una nuova e più intelligente tecnologia di estensione dell’autonomia e-Hybrid, progettata con cura pensando agli utenti.

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La nuova Leapmotor B10 e-Hybrid con range extender rappresenta un passo fondamentale nella democratizzazione della mobilità elettrica. Grazie alla sua tecnologia all’avanguardia e all’architettura “EV first”, nonché al suo posizionamento accessibile, diventa il primo SUV compatto di segmento C di grande diffusione a offrire un’esperienza di guida vicina a quella di un veicolo elettrico, beneficiando al contempo di un’autonomia estesa, senza compromessi.

Questo nuovo SUV elettrico C rappresenta un punto di svolta nell’espansione di Leapmotor in Europa e rafforza l’impegno del marchio a rendere la mobilità elettrica più accessibile, più incentrata sull’utente e più piacevole per tutti.