Wrangler Scrambler SRT, oltre 450 cavalli e addio al dogma più sacro di Jeep

Jeep ha tradito se stessa, anche se sembra essere stato molto divertente. Al SEMA Show 2026 di Las Vegas, Stellantis ha tirato fuori il Wrangler Scrambler SRT Concept. Un pick-up a due porte con un cassone che serve davvero a qualcosa e, soprattutto, la prima sospensione anteriore indipendente mai montata su un Wrangler. Per i puristi del marchio è uno shock.

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Sotto il cofano, verniciato in un arancione che Jeep ha battezzato Punk’n, c’è l’Hemi V8 da 6,4 litri da 470 cavalli. Numeri tondi che non hanno bisogno di arrotondamenti creativi per farsi rispettare.

A presentarlo ci ha pensato Tim Kuniskis, responsabile di American Brands, SRT Performance e Direct Connection. La sua domanda era già un manifesto: cosa succede quando SRT smette di considerare il percorso come il limite e costruisce l’arma definitiva per il deserto a cielo aperto? Ecco, succede questo.

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Il cassone merita almeno una parola. Nei vecchi show truck basati sul Wrangler il pianale posteriore era scenografia, un riempitivo estetico. Qui lavora davvero. Il richiamo è allo Scrambler originale, quello che Jeep sta già rispolverando con il pacchetto Rewind per Wrangler e Gladiator 2026, ma stavolta la nostalgia viaggia su meccanica completamente nuova.

Il Wrangler è sempre stato fedele all’assale rigido, quasi un dogma per chi cerca la massima articolazione sulle rocce. Lo Scrambler SRT lo manda in pensione. Le nuove sospensioni indipendenti, sviluppate con il pilota Casey Currie, garantiscono 35,5 cm di escursione davanti e 38 dietro, con l’obiettivo di maggiore stabilità alle alte velocità, sterzo più preciso e migliore controllo delle ruote.

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Il prezzo da pagare c’è, ed è la flessibilità estrema a bassa velocità. Jeep scommette che chi vuole volare a 130 km/h su sterrato dissestato non se ne accorgerà. Il retrotreno, ispirato ai Trophy Truck, è pensato per digerire botte ripetute ad alta velocità, con tanto di pneumatici da 37 pollici.

Anche l’abitacolo gioca la sua parte. I sedili ribaltabili reversibili permettono di viaggiare rivolti in avanti o verso il cassone. Basta questo per capire chi Jeep immagini al volante, o meglio, nel sedile girato all’indietro.

Resta un concept, pensato per immaginare future configurazioni hardware e non per annunciare un pick-up di serie. Nulla conferma che V8 e sospensioni indipendenti arriveranno davvero a listino, insieme o separatamente.