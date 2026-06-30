Leapmotor T03 Van: con i nuovi ecoincentivi costa 5.900 euro

Per molte piccole imprese italiane, passare all’elettrico è rimasto finora un’idea interessante ma non sempre facile da trasformare in realtà. Il prezzo d’acquisto, le abitudini di lavoro e la necessità di avere un mezzo pratico ogni giorno hanno spesso rallentato il cambiamento. I nuovi ecoincentivi governativi per i Veicoli Commerciali Leggeri a basso impatto ambientale provano ora a rendere questo passaggio più semplice.

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Leapmotor T03 Van diventa l’elettrico ideale per le imprese: con gli ecoincentivi scende a 5.900 euro e offre autonomia, carico e tecnologia

Il provvedimento previsto dal DPCM del 10 giugno 2026 mette a disposizione 40 milioni di euro complessivi, destinando il 40% delle risorse ai veicoli alimentati esclusivamente da batterie elettriche o celle a combustibile. L’obiettivo è sostenere soprattutto le Piccole e Medie Imprese che lavorano nel trasporto di beni, in conto proprio o in conto terzi, e che vogliono acquistare un veicolo commerciale nuovo, anche attraverso la locazione finanziaria.

Dentro questa cornice arriva Leapmotor T03 Van, una proposta che sembra pensata proprio per chi lavora ogni giorno nelle città. Non punta sulle grandi dimensioni, ma sull’agilità. Non cerca di essere un furgone per ogni mestiere, ma un mezzo concreto per chi deve muoversi tra consegne, interventi, clienti, parcheggi stretti e zone urbane sempre più regolamentate. È compatta, completamente elettrica e pensata per un uso professionale quotidiano.

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La sua caratteristica più evidente è il posizionamento: Leapmotor T03 Van è l’unico veicolo commerciale 100% elettrico del segmento A. Una formula rara, che parte dalla logica della city car e la adatta alle esigenze di lavoro. Per artigiani, piccoli commercianti, tecnici, professionisti e operatori dell’ultimo miglio può rappresentare una soluzione semplice da usare e meno impegnativa da gestire rispetto a un veicolo commerciale tradizionale.

Il contesto è favorevole anche per il marchio. La Leapmotor T03 ha già costruito una certa familiarità con il pubblico italiano, diventando la vettura più venduta con gli incentivi statali dedicati alla mobilità elettrica e superando quota 23.000 unità. Un risultato che ha dato visibilità al brand e che ora viene trasferito sul terreno professionale. A contribuire alla riconoscibilità del modello è stata anche la comunicazione firmata da Leo Burnett, con un tono ironico e fresco, lontano dal linguaggio spesso prevedibile del settore automotive.

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Ma il punto che più di altri può attirare l’attenzione delle imprese è il prezzo. Con i nuovi incentivi, Leapmotor T03 Van può arrivare a 5.900 euro, IVA e oneri esclusi. Il prezzo di listino è di 14.590 euro, al netto di IVA, MSS, IPT e PFU. A questa cifra si sottraggono il contributo Leapmotor di 690 euro e l’incentivo statale di 8.000 euro previsto con la rottamazione di un veicolo della stessa categoria fino a Euro 4. Grazie alla Massa Totale a Terra di 1.505 kg, il modello rientra infatti nella fascia che consente di accedere al beneficio massimo.

La rottamazione non è obbligatoria per i veicoli commerciali elettrici, ma permette di ottenere l’agevolazione più alta. Il veicolo da rottamare deve appartenere alla stessa categoria ed essere omologato fino a Euro 4. Per molte realtà professionali che utilizzano ancora mezzi datati, spesso più costosi da mantenere e meno adatti ai nuovi vincoli urbani, può essere l’occasione per rinnovare la flotta con un investimento molto contenuto.

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Dal punto di vista tecnico, T03 Van resta fedele alla sua natura urbana. Il motore elettrico da 95 CV è abbinato a una batteria da 37,3 kWh, con un’autonomia dichiarata fino a 256 km nel ciclo WLTP. La lunghezza di 3,62 metri aiuta nelle manovre e nei parcheggi, mentre il vano di carico da 657 litri offre lo spazio necessario per pacchi, strumenti, materiali e piccole forniture.

Anche la ricarica è pensata per adattarsi ai ritmi di una giornata lavorativa. In corrente continua, la potenza arriva fino a 45 kW e consente di passare dal 30% all’80% della batteria in circa 36 minuti. A bordo trovano posto quadro strumenti digitale da 8 pollici, display centrale da 10,1 pollici, connettività 4G, gestione da remoto tramite App Leapmotor e aggiornamenti software OTA.

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La dotazione di sicurezza completa il quadro con telecamera posteriore, sensori di parcheggio e sistemi di assistenza alla guida come Adaptive Cruise Control, frenata automatica di emergenza, mantenimento della corsia e monitoraggio dell’angolo cieco. Tecnologie che, in un mezzo destinato soprattutto alla città, possono alleggerire il lavoro quotidiano tra traffico, soste frequenti e spazi di manovra ridotti.