Jeep Avenger resta il SUV più venduto d’Italia: seconda assoluta nei primi dieci mesi del 2026

Jeep Avenger resta il SUV più venduto in Italia e chiude i primi dieci mesi del 2026 al secondo posto nella classifica generale dei modelli. Il risultato riguarda tutte le motorizzazioni e tutti i segmenti: il compatto disegnato a Torino mantiene quindi un ruolo centrale per Jeep anche oltre la propria categoria, confermandosi sul podio del mercato italiano a ottobre.

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Jeep Avenger, primato tra i SUV e oltre il 10% del segmento B

A ottobre, l’Avenger ha conquistato il primo posto tra tutti i SUV, raggiungendo una quota di mercato del 5%. Nel periodo gennaio-ottobre, ha mantenuto tale primato con una quota del 4,97%. Il modello prosegue così un trend che lo ha visto guidare le vendite di SUV in Italia sia nel 2024 che nel 2025.

Il vantaggio emerge anche restringendo il confronto ai B-SUV, il segmento nel quale Avenger compete direttamente. Nei primi dieci mesi dell’anno la sua quota raggiunge il 10,30%, mentre a ottobre sale al 10,53%. In questa categoria, dunque, oltre un veicolo immatricolato su dieci è un’Avenger.

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La classifica generale del mercato offre ulteriori spunti: tra tutte le autovetture vendute in Italia, l’Avenger ha occupato la seconda posizione da gennaio a ottobre, con una quota del 2,58%. Nel solo mese di ottobre ha raggiunto il 2,69%, un dato sufficiente a mantenerla tra i primi tre modelli sul mercato.

Si tratta di quote riferite a perimetri differenti: il 5% mensile riguarda l’insieme dei SUV, mentre il 2,69% considera l’intero mercato delle autovetture. Entrambi i dati aiutano a leggere il peso commerciale raggiunto dal modello, capace di imporsi nella propria categoria e di confrontarsi ai vertici anche con vetture appartenenti ad altri segmenti.

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L’Avenger continua a svolgere un ruolo chiave nella presenza di Jeep in Italia. Il marchio sottolinea spesso come il design, sviluppato a Torino, sia un fattore determinante del proprio successo, evidenziando la capacità del veicolo di integrare i tratti distintivi del brand in una veste compatta.

Accanto alla Avenger, troviamo la nuova Compass. Nei primi dieci mesi del 2026, questo modello si è consolidato tra i primi dieci veicoli nella categoria dei SUV di segmento C, offrendo a Jeep un secondo pilastro fondamentale in un segmento di mercato distinto da quello della sua controparte compatta.

Sul fronte commerciale, il marchio segnala la disponibilità della nuova Compass e-Hybrid da 33.900 euro con interessi zero. L’iniziativa accompagna il consolidamento del modello nel segmento C-SUV, mentre Avenger continua a presidiare quello dei B-SUV.

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Nel complesso, Jeep mantiene una posizione tra i primi dieci marchi del mercato italiano delle autovetture, con una quota del 3,61% nel periodo gennaio-ottobre 2026. Il risultato riunisce soprattutto il contributo di Avenger e quello della nuova Compass, presenti in due categorie centrali nell’offerta europea del costruttore.