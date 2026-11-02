Stellantis cambia i vertici del design: Bhambra a Citroën e DS, Leclercq a Opel e Vauxhall

Stellantis introduce cambiamenti in alcuni ruoli chiave della leadership del design in Europa. A partire dal 2 novembre 2026, Sandeep Bhambra assumerà la responsabilità del design per Citroën e DS Automobiles, mentre Pierre Leclercq passerà alla guida del design per Opel e Vauxhall. Queste nomine sostengono la strategia coordinata da Gilles Vidal e si allineano alla tabella di marcia industriale del piano “FaSTLAne 2030“.

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Nuovi ruoli di leadership nel design per i marchi europei di Stellantis

Bhambra succede a Pierre Leclercq in Citroën e a Thierry Metroz in DS Automobiles. Riporterà a Vidal, che supervisiona il design per i marchi europei del gruppo ed entrerà a far parte dei team dirigenziali di entrambi i marchi, guidati dall’amministratore delegato Xavier Chardon. Il suo ruolo consolida così la direzione del design di due brand con posizionamenti di mercato distinti, per i quali Stellantis intende preservare identità uniche e riconoscibili.

Leclercq prende il posto di Mark Adams, che va in pensione dopo quasi venticinque anni trascorsi in Opel e Vauxhall. Anche il designer belga riporterà a Vidal ed entrerà a far parte del Comitato Esecutivo guidato dall’amministratore delegato Florian Huettl. Metroz rimarrà all’interno dell’organizzazione, lavorando al fianco di Vidal per contribuire a definire la strategia di design europea dell’azienda.

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Nell’annunciare questi cambiamenti, Vidal ha sottolineato il valore dell’esperienza internazionale dei due manager, osservando che a loro è affidato il compito di sviluppare ulteriormente marchi che siano al contempo distintivi e desiderabili. Ha inoltre espresso gratitudine ad Adams per il suo contributo all’identità di Opel e Vauxhall, e a Metroz per il lavoro svolto in DS Automobiles. Stellantis ha collegato queste nomine al piano di sviluppo prodotto previsto per i prossimi anni.

Bhambra arriva al nuovo incarico dopo un percorso iniziato nel 2003 presso Mahindra & Mahindra. Laureato in Ingegneria Meccanica all’Università di Pune e specializzato in Transportation Design alla scuola francese Strate, ha lavorato anche per Tata Technologies e Tata Motors, tra India e Regno Unito.

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Nel 2010 è entrato a far parte del team di design di Peugeot a Vélizy in qualità di Exterior Designer. Nel corso di oltre un decennio, ha contribuito a programmi di produzione, veicoli concept e progetti di ricerca avanzata, tra cui la seconda generazione di Peugeot 2008 e 5008, il concept Onyx, le fasi iniziali dello sviluppo della terza generazione di 3008 e la Citroën Ami.

Passato in Renault nel 2021 come Chief Designer per Advanced Design e Concept Cars, nel 2025 ha assunto anche la responsabilità dello studio indiano. Dall’aprile 2026 ricopre in Stellantis il ruolo di Vice President Design Strategy Europe.

Stellantis

Leclercq porta invece un’esperienza maturata fra Europa, Stati Uniti e Asia. Diplomato all’ArtCenter College of Design di Pasadena nel 1998, ha iniziato alla Ghia di Ford in Italia, passando nel 2000 al BMW Group. Dopo incarichi per BMW, MINI e Rolls-Royce, nel 2011 è diventato responsabile del design BMW M.

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Sono seguite Great Wall Motors nel 2013 e Kia nel 2017. Alla guida del design Citroën dal novembre 2018, ha seguito C3, C3 Aircross, Basalt, Ami, C4, C4 X e C5 Aircross, oltre ai concept OLI, ELO e alle reinterpretazioni di 2 CV e 2 CV Fourgonnette presentate a Parigi.