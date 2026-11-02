6 Ore di Monza: Peugeot 9X8 torna dove la sua storia sportiva è iniziata

Ogni cammino ha i suoi primi passi. Quelli della Peugeot 9X8 furono compiuti alla 6 Ore di Monza, dove ora il modello farà il suo ritorno, per la sfida finale del campionato FIA WEC 2026, che andrà in scena proprio sul Tempio della Velocità.

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Possiamo dire che il bolide del “leone” si appresta a tornare dove la sua storia sportiva ebbe inizio. Il debutto avvenne infatti a Monza nel luglio 2022, dove l’anno dopo giunse anche il suo primo podio. Un rapporto importante, quindi, con l’autodromo lombardo, almeno dal punto di vista storico e sentimentale.

Per chi non lo sapesse, la Peugeot 9X8 è un’Hypercar ibrida da competizione sviluppata da Peugeot Sport per partecipare al campionato mondiale endurance e alla celebre 24 Ore di Le Mans, nella classe Le Mans Hypercar (LMH).

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Il “9” presente nella sigla identifica i modelli da corsa del “leone”, mentre la “X” indica la trazione integrale (AWD). La cifra finale (“8”) richiama l’attuale generazione di vetture stradali del marchio (come 208, 3008 e compagnia bella).

Cuore pulsante della Peugeot 9X8 è un powertrain ibrido che combina un motore termico V6 biturbo da 2.6 litri da circa 680 CV e un motore elettrico da 200 kW. A dispetto degli sforzi profusi nel suo progetto e nel suo sviluppo, i risultati messi a segno non sono stati forse all’altezza delle aspettative.

93 CASSIDY Nick (nzl), DI RESTA Paul (gbr), QUINN Alex (gbr), Peugeot TotalEnergies, Peugeot 9X8 #93, Hypercar, action during the 6 Hours of Barcelona 2026, 7th round of the 2026 FIA World Endurance Championship, from October 16 to 18, 2026 on the Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmelo, Spain – Photo Xavier Bonilla / DPPI

Il cammino nel FIA WEC si è rivelato, fino ad oggi, meno brillante del previsto, ma non sono mancate performance di spessore. In Francia sperano in un buon risultato alla 6 Ore di Monza, in programma nel weekend alle porte. Nel circuito brianzolo, come già scritto, la Peugeot 9X8 iniziò il suo cammino agonistico.

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Qui il suo pacchetto tecnico dovrebbe esprimersi al meglio, trattandosi di una pista veloce. Un fatto che dovrebbe dare risalto ai punti di forza dell’Hypercar francese. Il Team Peugeot TotalEnergies punta a un piazzamento a punti.

Con i suoi lunghi rettilinei, velocità massime che si avvicinano ai 320 km/h e frenate pesanti, quello di Monza è un circuito senza pari. In condizioni di asciutto, le velocità medie sul giro superano i 215 km/h. Dall’ultima visita del campionato FIA WEC nel 2023, il tracciato brianzolo è stato completamente riasfaltato nei suoi 5.793 metri di planimetria. Vari interventi di rifacimento hanno riguardato anche i cordoli.

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Dopo il suo impressionante debutto a Barcellona, Alex Quinn condividerà nuovamente la Peugeot 9X8 numero 93 con Nick Cassidy e Paul Di Resta. Loïc Duval sarà in gara con la vettura numero 94, insieme a Théo Pourchaire e Malthe Jakobsen. La 6 Ore di Monza sarà l’ultima gara di quest’ultimo con il Team Peugeot TotalEnergies. Qui il suo percorso iniziò al Rookie Test alla fine della stagione 2022. Ora si spera in un congedo luminoso.

La 6 Ore di Monza 2026 partirà con due sessioni di prove libere da 90 minuti, nella giornata di venerdì 6 novembre (alle 10:30 e 14:30). Sabato 7 novembre andrà in scena la terza sessione di prove libere (alle 10:30). Per le Hypercar, come la Peugeot 9X8, le qualifiche inizieranno alle 15:00, seguite dalla sessione Hyperpole alle 15:20. Domenica 8 novembre la gara inizierà alle 11:00.

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Fonte | Stellantis