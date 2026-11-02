Nuova Alfa Romeo Stelvio, il render accende la curiosità: ma il futuro è ancora da decidere

Il futuro della nuova Alfa Romeo Stelvio è ancora tutto da scrivere, ma c’è già chi ha provato a immaginarne il volto. È il caso di Sezer Design, un creatore digitale indipendente che ha proposto un SUV color verde metallizzato, dall’aspetto muscoloso e immediatamente riconoscibile. Sebbene questo render non abbia alcun legame ufficiale con il marchio Alfa Romeo, riesce a riaccendere la curiosità verso un modello che continua a suscitare interrogativi tra gli appassionati.

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Nuova Alfa Romeo Stelvio: la proposta di Sezer Design e le decisioni ancora da prendere

Il frontale mantiene il caratteristico scudetto triangolare, incorniciato da un profilo chiaro e affiancato da fari sottili, contraddistinti da una firma luminosa affilata e distintiva. Il cofano presenta linee marcate e scolpite, mentre il paraurti, arricchito da ampie prese d’aria nere e inserti luminosi verticali, appare particolarmente elaborato.

Di profilo, questa ipotetica nuova Alfa Romeo Stelvio sfoggia un cofano lungo, una linea del tetto discendente e una superficie vetrata che si restringe verso la parte posteriore. Le maniglie delle portiere sono a filo con la carrozzeria, mentre i passaruota scuri incorniciano grandi cerchi dal design a cinque fori, dietro i quali spiccano le pinze dei freni di colore rosso.

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Al posteriore, una barra luminosa attraversa il portellone, posizionata sopra la scritta “Stelvio”. Il look è completato da uno spoiler sul tetto e da un pronunciato diffusore che integra due ampi terminali di scarico circolari.

Anche l’abitacolo rivela un carattere ben definito: sedili rossi, plancia verde scuro e una console centrale rialzata. Il quadro strumenti digitale è affiancato da schermi che si estendono verso il lato passeggero, mentre le cuciture a contrasto e i dettagli metallici confermano un’impronta sportiva.

Naturalmente, non sono presenti specifiche tecniche: le immagini propongono una visione stilistica, senza anticipare motorizzazioni o dati sulle prestazioni. Passando dalle immagini ai piani industriali, un punto fermo è che l’attuale Stelvio rimarrà in produzione almeno fino alla fine del 2027, incluse le versioni Quadrifoglio. Questo prolungamento garantisce continuità commerciale, mentre Alfa Romeo valuta il proprio orientamento strategico.

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Il percorso verso una nuova generazione, tuttavia, è stato segnato da cambiamenti significativi. Inizialmente previsto per il 2025 come modello esclusivamente elettrico, il progetto ha subito numerosi ritardi, fino all’abbandono del piano originario. Ciò non segna tuttavia la fine definitiva dello Stelvio; significa semplicemente che, al momento, non esiste un successore confermato con un programma di sviluppo già avviato.

In un’intervista a ottobre, Santo Ficili ha spiegato le ragioni di questo cambio di strategia: “Oggi i clienti richiedono ancora altre tipologie di motorizzazioni”. In altre parole, la domanda del mercato non ha seguito l’evoluzione inizialmente ipotizzata per gli eredi di Giulia e Stelvio.

Interpellato sullo stato attuale del progetto, l’amministratore delegato ha risposto: “No. Siamo ancora in fase di valutazione”. Ha inoltre sottolineato la necessità di analizzare il ritorno sull’investimento, lasciando aperte diverse strade.

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Di conseguenza, le tempistiche, le opzioni di motorizzazione e il posizionamento sul mercato di un nuovo Alfa Romeo Stelvio restano ancora da definire. Saranno necessarie decisioni industriali definitive e comunicazioni ufficiali prima di poter ipotizzare una data di debutto.