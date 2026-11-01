Ferrari F50: a Las Vegas venduto l’esemplare più caro al mondo

Nuovo record per la Ferrari F50. L’esemplare con telaio numero 107165, costruito nel 1997, è stato battuto all’asta per 17 milioni di dollari (pari a 15.130.000 euro). Si tratta del prezzo più alto mai pagato per questa “rossa”. La cifra è stata messa a segno nella vendita di Broad Arrow Auctions, celebrata nelle scorse ore a Las Vegas.

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A fare la differenza sui rilanci, rispetto ad altre vetture della stessa famiglia vendute negli ultimi tempi, ci ha pensato il basso chilometraggio dell’esemplare: solo 106 miglia percorse (pari a circa 170 km). Quanto basta a farne una sorta di “capsula del tempo”.

Verniciata in Rosso Corsa con interni in pelle nera e inserti rossi, la Ferrari F50 passata di mano è la numero 334 delle 349 prodotte. Conserva l’hardtop rimovibile originale, la valigeria Schedoni, il kit attrezzi di fabbrica e persino le scarpe da guida Tod’s originali fornite all’acquirente dell’epoca. Superfluo dire che il suo stato di forma è impeccabile. Beato chi si è potuto assicurare un simile “giocattolo”.

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Ricordiamo che la Ferrari F50 è una supercar di riferimento dell’era moderna. Questa sportiva si inserisce nel filone aperto dalla GTO del 1984 e poi proseguito con la F40. Dopo di lei sono nate la Enzo, LaFerrari e la F80. Ciascuna di esse è portatrice delle migliori capacità ingegneristiche del “cavallino rampante”, nel suo tempo storico.

Foto da profilo Facebook Broad Arrow

Della stirpe, la Ferrari F50 è quella che si avvicina di più a una monoposto di Formula 1. Sulla sua monoscocca in fibra di carbonio è imbullonato il gruppo motopropulsore che, insieme alla trasmissione, svolge una funzione portante. Si tratta di un V12 aspirato da 4.7 litri, derivato dalla 641 F1 del 1990.

Questo cuore, con angolo di 65 gradi fra le bancate, eroga 520 cavalli di potenza massima a 8.500 giri al minuto, con una coppia massima di 471 Nm a 6.500 giri al minuto. Le sospensioni sono push-rod, anch’esse ispirate al mondo dei Gran Premi. Se la “rossa” in esame avesse avuto il cambio elettroattuato, la connessione con l’universo racing sarebbe stata completa, ma i tempi non furono ritenuti maturi dai tecnici emiliani. Forse è meglio che sia andata così, per l’esperienza più autentica regalata dalla Ferrari F50.

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Anche il sound è da corsa. Impossibile pretendere di più. Al vertice il comportamento stradale e la finezza di guida, presa a riferimento da tantissimi collezionisti e tester. Il lancio della Ferrari F50 avvenne nel 1995, per celebrare il mezzo secolo di vita della casa di Maranello, con due anni di anticipo sulla tabella di marcia.

La Ferrari F50 è una delle auto più sensazionali degli ultimi decenni, ma solo negli ultimi tempi sta avendo il giusto riconoscimento, complice anche la difficile convivenza con il carisma della F40, nata qualche anno prima. Oggi si ha una piena e diffusa consapevolezza del suo pregio estremo, anche se il look esalta meno di quello della sorella.

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La carrozzeria della Ferrari F50 è comunque fantastica e assolutamente inebriante. Pure lei, come la F40, è stata disegnata da Pietro Camardella per Pininfarina. Nella configurazione aperta tocca il diapason del suo splendore. Impossibile resistere al fascino dei suoi tratti. Possiamo considerarla una top model, da vivere soprattutto en plein-air, tuffandosi nella bellezza delle sue linee e nei brividi sensoriali del suo sound unico.

Le superbe musicalità meccaniche, nella Ferrari F50, si coniugano a un quadro dinamico eccellente, votato alla purezza e alla precisione chirurgica. Roba da intenditori. Notevoli, anche col metro di oggi, le sue cifre prestazionali: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.87 secondi e da 0 a 1000 metri in 21.7 secondi, con una velocità massima di 325 km/h. Questi numeri, per quanto d’eccellenza, non raccontano in modo esaustivo il felice bombardamento sensoriale che si vive a bordo, di livello ancora più alto, molto più alto.

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Foto da profilo Facebook Broad Arrow

Fonte | Broad Arrow Auctions