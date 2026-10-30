Ferrari a Monza per l’ultimo atto del FIA WEC 2026

Ferrari si appresta ad affrontare l’ultimo atto del FIA World Endurance Championship (WEC) 2026, che andrà in scena in Italia, con la 6 Ore di Monza. Nel weekend dal 6 all’8 novembre, l’autodromo brianzolo tornerà a pulsare di passione, per scrivere la pagina conclusiva della stagione.

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Il privilegio di chiudere il sipario discende dalle modifiche apportate in via straordinaria al cartellone agonistico, per le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che hanno fatto saltare la tradizionale tappa finale del Bahrain.

L’auspicio di tutti è che, nella gara di casa, la Ferrari 499P metta a segno una prestazione brillante, sigillata dal successo, ma non sarà facile, per lo spessore degli avversari. L’Hypercar emiliana, quest’anno, non è riuscita a mantenere la leadership assoluta del 2025, ma ha comunque dimostrato la solidità del suo progetto.

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Gli uomini del “cavallino rampante” si trovano a inseguire nelle classifiche mondiali, dove Ferrari occupa il terzo posto fra i costruttori e il sesto posto in quella piloti, con l’equipaggio composto da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, che ha gestito le danze della vettura numero 50. Loro è stata la prestazione stagionale di maggior rilievo: il successo di Austin, maturato per la Lone Star Le Mans disputata al COTA nel mese di settembre.

Foto Ferrari

Nel resto dell’anno Ferrari poteva fare meglio, con un’evoluzione più corposa della 499P, ma le cose ormai sono andate come sono andate. A Maranello i tecnici sono già concentrati sulla prossima stagione, quando la “rossa” dovrebbe tornare ai livelli di prima. La 6 Ore di Monza, tuttavia, potrebbe regalare in anticipo delle belle sorprese. Ormai manca pochissimo a quest’ultimo atto del FIA WEC.

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La sfida italiana sarà una gara fondamentale per definire i piazzamenti finali in classifica. Qui verranno assegnati i titoli mondiali delle categorie Hypercar e LMGT3. Sulla pista lombarda si svolgerà il secondo appuntamento italiano del calendario iridato 2026, dopo l’atto inaugurale di Imola.

Ferrari, con la 499P, punta ad esprimere una prestazione di valore nel “Tempio della Velocità”, stretta dal caloroso abbraccio dei tifosi domestici. La casa di Maranello sfiderà i rivali con due auto della squadra ufficiale Ferrari-AF Corse e con un’auto iscritta dal team privato AF Corse. Il via alla 6 Ore di Monza sarà dato alle ore 11 di domenica 8 novembre.

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Tornando alle altre fasi del campionato, ricordiamo che fra i risultati raccolti dalle “rosse” nel corso dell’anno meritano menzione anche i terzi posti di Spa-Francorchamps e Barcellona e i secondi posti di Imola e San Paolo.

Come già scritto, nella classifica Costruttori Ferrari occupa la terza posizione con 130 punti, 82 in meno dei leader; nella graduatoria Piloti il trio composto da Fuoco, Molina e Nielsen occupa il sesto posto. Più indietro si trovano Pier Guidi-Calado-Giovinazzi (ottavi), e Ye-Hanson-Kubica (quindicesimi).

Programma della 6 Ore di Monza 2026

Foto Ferrari

Venerdì 6 novembre:

10:30 – 12:00: Prove Libere 1 (90 minuti)

14:30 – 16:00: Prove Libere 2 (90 minuti)

Sabato 7 novembre:

10:30 – 11:30: Prove Libere 3 (60 minuti)

15:00: Qualifiche

15:20: Hyperpole (sessione decisiva per la pole position)

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Domenica 8 novembre:

11:00: Partenza della 6 Ore di Monza

Fonte | Ferrari