Maserati, una Gran Turismo ispirata alla Sicilia: il progetto che porta il mare nella carrozzeria

Le onde del Mediterraneo si trasformano nelle linee della carrozzeria in questo progetto dedicato a Maserati. È un’opera di Raphaël Wierzbicki, designer indipendente con un background nel disegno industriale e una specializzazione nel design automobilistico. La sua creazione, battezzata “Marenzo”, è una Gran Turismo pensata per fondere eleganza italiana e sportività, traendo ispirazione dal mare e dalla Sicilia.



Advertisement

Maserati: il progetto di Wierzbicki guarda al Mediterraneo

Il designer ha spiegato che il modello è stato realizzato a mano, partendo dagli schizzi iniziali e dallo sviluppo creativo. Successivamente, l’intelligenza artificiale è stata utilizzata come strumento per affinare e valorizzare la presentazione visiva finale del progetto.

La carrozzeria, color argento, gioca sul contrasto tra parafanghi pronunciati e incavi profondi e scolpiti lungo le fiancate. L’abitacolo compatto e il tetto scuro accentuano le proporzioni sportive della vettura, mentre i cerchi color bronzo richiamano la finitura degli specchietti retrovisori. Sul frontale, una striscia luminosa color ambra incornicia il Tridente, affiancata da elementi circolari e linee sinuose e delicate.

Advertisement

Al posteriore, una firma luminosa rossa disegna un percorso sinuoso lungo la coda, posizionata sopra un importante diffusore. Le forme richiamano le onde stilizzate citate da Wierzbicki, arricchite da motivi grafici che ricordano dei tatuaggi. Questo render rimane una proposta indipendente; non sono state diffuse specifiche tecniche.

Nel frattempo, per Maserati si avvicina un momento cruciale. Il 10 dicembre, a Modena, si terrà il “Maserati Day”, un evento che dovrebbe offrire indicazioni sulla strategia di rilancio del marchio. L’azienda deve rafforzare la propria gamma di prodotti e riconquistare i clienti, garantendo la continuità industriale di un’identità fondata sul design italiano, sulle prestazioni e sul lusso.

Santo Ficili ha individuato nel ritorno ai segmenti presidiati in passato da Levante e Quattroporte una necessità, una direzione peraltro sollecitata anche dalla domanda dei clienti. Per quanto riguarda il grande SUV, si sta valutando un successore, mentre il futuro della proposta legata alla Quattroporte potrebbe assumere una forma diversa da quella di una berlina tradizionale. La configurazione definitiva, le tecnologie e le tempistiche restano ancora da definire.

Advertisement

L’imminente evento di Modena sarà dunque fondamentale per comprendere come queste intenzioni si tradurranno in prodotti concreti. L’attenzione è rivolta anche agli investimenti, alle potenziali collaborazioni tecnologiche e alle prospettive future per gli stabilimenti produttivi italiani.

Per i clienti, sarà fondamentale conoscere la direzione che prenderà la gamma dei modelli: quali veicoli si affiancheranno a Grecale, GranTurismo e GranCabrio, quali motorizzazioni adotteranno e quale sarà il calendario dei lanci sul mercato nei prossimi anni.