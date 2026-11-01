Ferrari 296 Challenge personalizzata in scala 1:8, esclusività in formato ridotto

Oggi vi presentiamo l’eccezionale replica in scala 1:8 della Ferrari 296 Challenge di Yahn Bernier, plasmata dagli specialisti di Amalgam Collection. Diverse volte ci siamo occupati delle opere dell’atelier inglese, ma questa è una delle poche volte in cui passiamo in rassegna un esemplare “Tailor Made”, fatto su misura per il facoltoso committente.

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Quest’ultimo ha voluto un’interpretazione fedele del suo bolide da pista. Credo sia stato accontentato nel migliore dei modi. Sin dalla prima immagine si capisce infatti quanto straordinario sia stato il lavoro degli artigiani d’oltremanica. In assenza di riferimenti dimensionali, sembra di essere al cospetto della vera “rossa” destinata al campionato monomarca del “cavallino rampante“.

La base di lavoro è stata una “ordinaria” Ferrari 296 Challenge in scala 1:8 del catalogo di Amalgam Collection, vestita tuttavia in modo specifico, per guadagnare la livrea e l’allestimento desiderato. Come le altre repliche della stessa famiglia, a rendere impeccabile la qualità del risultato ha concorso l’uso dei progetti CAD e delle immagini dell’auto originale, oltre che delle specifiche dei materiali e dei codici colore forniti direttamente dalla casa di Maranello.

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Ogni verniciatura, decalcomania e dettaglio sono stati riprodotti fedelmente, per ricreare l’aspetto dell’auto originale con assoluta precisione. Sicuramente si tratta di un modello eccezionale, pur se in formato ridotto. Anche se non entrerà in scena nella Coppa Shell, questa Ferrari 296 Challenge in scala 1:8 è la perfetta versione da salotto dell’auto da pista del marchio emiliano.

Come dicevamo, per coronare il suo desiderio, Yahn Bernier si è giovato del servizio bespoke di Amalgam Collection, che offre la possibilità di riprodurre con straordinaria finezza la propria auto del “cavallino rampante”. Per la realizzazione di questo specifico esemplare si è partiti dalla base di una Ferrari 296 Challenge “standard”, offerta in serie limitata di 199 unità dal celebre atelier inglese.

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Il prototipo di questa famiglia di modelli in scala 1:8 è stato validato da un team di ingegneri e designer della casa di Maranello, dopo un’accurata verifica. Nessun dubbio sulla totale fedeltà all’auto originale, nel caso odierno anche per quanto riguarda la livrea, riprodotta con dovizia di particolari e senza alcuna perdita in termini di contenuti estetici e di resa visiva.

Non sappiamo quanto sia venuta a costare questa replica su misura e in formato ridotto della Ferrari 296 Challenge multicolore di Yahn Bernier, ma sicuramente un po’ di soldi in più rispetto ai 19.495 euro chiesti per la versione “standard”. È il prezzo da pagare per l’esclusività. Che dire? Tanto di cappello!

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Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Fonte | Amalgam Collection