Fiat Fastback, 200.000 vendite in Brasile: la gamma 2027 rilancia la sfida

Duecentomila Fastback vendute in Brasile: il SUV coupé di Fiat ha raggiunto un traguardo significativo a quattro anni dal suo debutto. Prodotto a Betim dal 2022, il modello si è ritagliato uno spazio sul mercato grazie a una formula che unisce design sportivo, praticità e un bagaglioio da 600 litri, il più capiente della sua categoria secondo Fiat.

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Fiat Fastback: la gamma 2027 offre una scelta più ampia

Per Frederico Battaglia, responsabile di Fiat e Abarth in Sud America, questo risultato conferma che l’ingresso in questo segmento è stata la giusta scelta. La gamma 2027 punta ora a raggiungere un pubblico ancora più vasto, offrendo maggiori opzioni e dotazioni distribuite tra i vari allestimenti. La novità più rilevante riguarda l’allestimento “Smart Drive”: quello che in precedenza era un pacchetto opzionale diventa ora una versione a tutti gli effetti.

Rispetto alla Turbo 200 aggiunge telecamera posteriore, ricarica wireless per lo smartphone, accesso senza chiave e avviamento a distanza. Restano fari a LED, cerchi da 17 pollici, sensori di parcheggio e freno di stazionamento elettronico con Auto Hold.

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Chi cerca soprattutto un look diverso trova la nuova BlackMotion, serie speciale derivata dalla Smart Drive. Cerchi neri lucidi e dettagli scuri cambiano l’aspetto esterno, mentre nell’abitacolo arriva uno schermo multimediale da 10 pollici. Una proposta che punta sulla personalità del modello.

Audace e Impetus portano invece in gamma il sistema ibrido MHEV. Sulla prima ci sono volante in pelle, display da 10,1 pollici e assistenze come la frenata automatica d’emergenza. Impetus aggiunge sedili in pelle, tetto bicolore, cerchi da 18 pollici e sensori anteriori, insieme al quadro strumenti digitale da 7 pollici.

La parte più sportiva della famiglia rimane affidata alla Fastback Abarth. Il T270 eroga 185 CV e 270 Nm, con cambio automatico a sei rapporti. Con etanolo nel serbatoio, bastano 7,6 secondi per raggiungere i 100 km/h, mentre la velocità massima tocca i 220 km/h. A bordo offre tetto panoramico, sedile del guidatore a regolazione elettrica, schermo da 10,1 pollici e monitoraggio dell’angolo cieco. Gli scarichi sportivi completano l’aspetto della versione più potente.