Nuova Fiat Pandina, cosa sappiamo davvero dopo Parigi: il punto sull’erede della Panda

La futura Fiat Pandina resta una delle novità più attese dagli automobilisti italiani, ma dopo il Salone di Parigi serve fare ordine. Le dichiarazioni raccolte nelle ultime settimane si riferiscono soprattutto ad una nuova piccola elettrica, mentre sull’erede dell’attuale citycar rimangono diversi interrogativi. Confondere i due progetti rischiando di creare aspettative sbagliate.

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Nuova Fiat Pandina, il render di Tommaso Ciampi accompagna le attese

Ad accompagnare il punto sul modello sono queste immagini firmate dal creatore digitale indipendente Tommaso Ciampi. Si tratta di un render personale, realizzato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, come indicatore sulle immagini.

Ciampi immagina una cinque porte dalle proporzioni compatte, con tetto alto, superfici arrotondate e protezioni scure attorno al passaruota. Il frontale abbina il logo Fiat a fari dalla firma luminosa circolare. Dietro, una fascia nera collega i fanali, mentre barre sul tetto e dettagli gialli aggiungono un tocco da crossover.

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Il primo punto fermo riguarda Pomigliano d’Arco: la produzione della Pandina è confermata fino al 2030. Il rapporto Fim-Cisl del 6 ottobre richiama una nuova versione e prospettive di continuità oltre quella data, senza però indicare dimensioni, piattaforma o motorizzazioni. Un riferimento industriale importante, che lascia aperta l’evoluzione del modello.

Le informazioni più recenti riguardano invece la Fiat elettrica destinata ad affiancare la Pandina termica. A Parigi, Arnaud Belloni ha parlato di una vettura sviluppata sulla base della futura Citroën 2 CV, all’interno di una famiglia di modelli urbani accessibili. Una parentela tecnica che non implica una carrozzeria semplicemente rimarchiata.

Anche il nome richiede attenzione. Koala è stato registrato, come confermato da Belloni, ma manca l’annuncio che lo associa definitivamente alla nuova elettrica. Le anticipazioni indicano un possibile arrivo nel 2028 e un prezzo intorno ai 15.000 euro: riferimenti che non costituiscono ancora un calendario commerciale o un listino italiano.

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François Leboine, responsabile del design Fiat, ha spiegato ad Autocar che il progetto italiano si trova a uno stadio paragonabile a quello della sorella francese. Il marchio ha però scelto di non mostrarlo al salone. Lo stile definitivo resta sconosciuto quindi e i render circolati finora non sono immagini ufficiali.