Maserati, svolta in India: nuova gamma e GT2 Stradale protagoniste a Mumbai con Santo Ficili

Maserati inaugura un nuovo corso a Mumbai, puntando su una gamma rinnovata e una presenza commerciale più strutturata. Il marchio del Tridente ha inaugurato ufficialmente “Navnit Maserati“, introducendo sul mercato indiano i nuovi modelli Grecale, GranTurismo e GranCabrio, oltre alla GT2 Stradale. L’evento, tenutosi presso il Grand Hyatt di Mumbai, ha visto la partecipazione di Santo Ficili, in visita nel Paese per la prima volta.

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Maserati punta su Mumbai con un nuovo showroom e una gamma rinnovata

Il nuovo showroom si trova nel Trade Centre del Bandra Kurla Complex e servirà sia Mumbai che l’intera India occidentale. Oltre alla vendita di veicoli, la struttura offrirà assistenza post-vendita ufficiale e uno spazio dedicato alle personalizzazioni “Fuoriserie”. Questa iniziativa si inserisce nella strategia delineata da Ficili e da Sharad Kachalia, Presidente e Amministratore Delegato di Navnit Maserati.

Per il manager italiano, l’India rappresenta una tappa strategica nel futuro del lusso automobilistico, grazie a una nuova generazione di clienti interessati a prestazioni, artigianalità e possibilità di distinguersi. Il piano prevede una crescita sostenibile e un ampliamento selettivo della rete, con particolare attenzione all’esperienza di acquisto e ai servizi successivi alla consegna.

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Per quanto riguarda la gamma, la Grecale presenta un design del frontale più incisivo, ispirato alla MC20, e un motore V6 da 390 CV derivato dall’unità “Nettuno”. La variante elettrica “Folgore” offre ora un’autonomia estesa.

La GranTurismo e la GranCabrio hanno beneficiato di aggiornamenti nel design esterno; le versioni “Trofeo”, equipaggiate con il V6 Nettuno, erogano fino a 590 CV. Per i modelli Folgore, l’autonomia secondo il ciclo WLTP è stata incrementata di 80 chilometri, superando ora i 540 chilometri.

La proposta più estrema è rappresentata dalla GT2 Stradale, che fa il suo debutto sul mercato indiano. Costruita a Modena e sviluppata grazie all’esperienza maturata nelle competizioni, scarica a terra 640 CV, trasmessi alle ruote posteriori dal motore V6 Nettuno.

Nel frattempo, il programma Fuoriserie amplia la propria gamma di colori e finiture, introducendo nuove opzioni per le verniciature esterne e i relativi stemmi. Per la GranCabrio, anche la capote rientra ora nel programma di personalizzazione su misura.

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Questo spazio dedicato consentirà ai clienti di scegliere combinazioni specifiche di materiali e rivestimenti per le proprie vetture Maserati. Durante la sua visita, Ficili ha incontrato partner commerciali, clienti e rappresentanti dei media, lavorando insieme al team locale per definire i prossimi passi nel mercato indiano.