Lancia City Crossover, cinque porte e stile ricercato: il render immagina una segmento A sotto la Ypsilon

Una piccola Lancia a cinque porte, dall’assetto rialzato e dal design che punta tutto sulla personalità: è questo il concept immaginato dal digital creator indipendente Tommaso Ciampi, che ha realizzato il render di un possibile “City Crossover” Lancia appartenente al segmento A.

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Lancia City Crossover: il render di Ciampi esplora il segmento delle auto compatte

Il veicolo si presenta con una carrozzeria color verde metallizzato, caratterizzata da proporzioni contenute e superfici scolpite. Sul frontale spiccano i fari sottili e una calandra illuminata, che incornicia il logo Lancia, con la scritta “Lancia” che campeggia sul cofano. Le finiture chiare attorno alle prese d’aria inferiori conferiscono al frontale un aspetto deciso, mentre alcuni inserti color bronzo aggiungono un tocco di raffinatezza.

La fiancata mette in risalto la configurazione a cinque porte, le maniglie a filo carrozzeria e i rivestimenti protettivi scuri che contornano i passaruota. Le ruote di grandi dimensioni donano un’estetica sportiva, ulteriormente valorizzata da una linea dei finestrini che risale verso il montante posteriore. Al posteriore, quattro elementi luminosi circolari affiancano un pannello nero su cui è riportato il nome del marchio.

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Questo concept si inserisce in un momento in cui si torna a parlare del futuro dei modelli Lancia di piccole dimensioni. In occasione del Salone dell’Auto di Parigi 2026, Arnaud Belloni ha accennato alla possibilità di far rivivere lo spirito di vetture come l‘Autobianchi A112 e la Y10.

Tuttavia, il numero uno di Fiat, Abarth e Lancia ha chiarito che tali idee non costituiscono ancora un piano industriale definito. La priorità attuale resta il sostegno ai modelli Ypsilon e Gamma, gettando al contempo le basi commerciali ed economiche necessarie per sviluppare, in futuro, ulteriori proposte.

Sul fronte ufficiale, Lancia ha annunciato un evento dedicato per l’inizio del 2027: il “Lancia Day” approfondirà i prodotti del marchio, la sua identità e le tappe successive del suo percorso, facendo seguito alla presentazione della nuova gamma di modelli al Salone di Parigi.