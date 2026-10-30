Peugeot E-3008 GT Exclusive, 325 CV e trazione integrale: la versione più ricca al salone di Zurigo

Peugeot porta ad Auto Zürich una E-3008 che abbina le prestazioni della trazione integrale a un equipaggiamento più ricco. Nel comunicato dedicato al mercato svizzero, il marchio annuncia la disponibilità della versione Dual Motor da 325 CV nell’allestimento limitato GT Exclusive. Il SUV elettrico sarà tra i protagonisti dell’esposizione, in programma dal 5 all’8 novembre.

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Peugeot E-3008 GT Exclusive, più comfort per il SUV elettrico da 325 CV

La dotazione punta innanzitutto sul comfort. La E-3008 GT Exclusive Dual Motor include parabrezza riscaldato e tetto panoramico apribile, oltre a specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente. Questi ultimi sono dotati anche di luci di cortesia e di una funzione di memoria che si attiva durante la retromarcia. Tali dettagli migliorano l’esperienza di guida quotidiana, completando il carattere sportivo del veicolo.

La base tecnica rimane quella della E-3008 a doppio motore: un propulsore anteriore da 213 CV lavora in sinergia con un’unità posteriore da 112 CV. La potenza complessiva raggiunge i 325 CV, con una coppia di 509 Nm. Secondo i dati dichiarati da Peugeot, l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in sei secondi, mentre per passare da 80 a 120 km/h sono necessari 3,8 secondi.

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Sono disponibili quattro modalità di guida che consentono di gestire il funzionamento del powertrain. Nella guida normale, il motore anteriore svolge il ruolo principale, mentre quello posteriore interviene solo quando necessario. La modalità “4WD” mantiene attivi entrambi i motori, mentre la modalità “Sport” rende più reattivi lo sterzo e l’acceleratore. La modalità “Eco”, al contrario, privilegia l’efficienza energetica.

A Zurigo, la E-3008 sarà affiancata dalla E-208 GTi, la prima variante completamente elettrica a fregiarsi della sigla “GTi”, che in casa Peugeot identifica le versioni orientate alle prestazioni. Sono presenti anche la 208 ENVY – proposta nella colorazione Alvao Green senza costi aggiuntivi, abbinata a un tetto nero lucido – e la E-5008 Long Range, disponibile anche nell’allestimento GT Exclusive. L’abitacolo offre sette posti a sedere.

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La gamma del marchio comprende inoltre la 408, la 2008 e il Rifter. Lo stand Peugeot si troverà nel Padiglione 3.0 della Messe Zürich, alla posizione A07. Durante l’evento saranno disponibili offerte commerciali speciali su alcuni modelli, soggette ai termini e alle condizioni in vigore sul mercato svizzero.