Alfa Romeo, una coupé tutta grinta: il render che richiama il concept Cuorerosso

Una coupé rossa bassa e muscolosa, con il Biscione sul cofano è in attesa di un nome. Si tratta dell’ultima creazione condivisa sui social media da Simolude, un designer digitale indipendente che ha immaginato, ancora una volta, un’Alfa Romeo sportiva.

Advertisement

Alfa Romeo: il rendering di Simolude e un possibile richiamo alla Cuorerosso

“Non è una proposta, non è un concept: è solo un mio giocattolo“, scrive l’autore. Nel presentare la versione diurna, Simolude evoca l’immagine di una fiamma nell’oscurità, un battito rosso nella notte. Ha inoltre invitato i suoi follower a partecipare: il nome più originale tra quelli suggeriti verrà “cucito” all’interno dell’abitacolo.

Le immagini mostrano una carrozzeria dalle superfici fluide e morbide, con un cofano allungato e un abitacolo compatto. Il frontale abbina il caratteristico scudetto a un’ampia presa d’aria scura, arricchita da sottili elementi luminosi e sfoghi d’aria posizionati sopra i gruppi ottici.

Advertisement

I cerchi neri offrono una rivisitazione moderna del classico design a fori circolari, mentre il posteriore è caratterizzato da fiancate ampie e muscolose, fanali incassati e due grandi terminali di scarico. Il profilo laterale mette in risalto le maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria e una linea del tetto che digrada elegantemente verso una coda molto compatta.

Nell’impostazione generale, il design ricorda il recente concept Cuorerosso; si tratta, tuttavia, di una possibile affinità stilistica, dato che Simolude non cita esplicitamente quel veicolo come fonte di ispirazione.

Il concept ufficiale Cuorerosso, svelato al Salone dell’Auto di Parigi del 2026, definisce il linguaggio stilistico dei futuri modelli Alfa Romeo. Il marchio ha annunciato una gamma in grado di accogliere diverse tipologie di propulsione, sfruttando architetture flessibili per veicoli che arrivano fino a 4,7 metri di lunghezza.

Advertisement

La filosofia alla base, definita “Bellezza Necessaria”, mira a coniugare estetica, funzionalità e tecnologia. Per quanto riguarda i lanci futuri, Santo Ficili ha fatto riferimento a un nuovo SUV compatto previsto per l’inizio del 2028, seguito da un veicolo destinato a raccogliere l’eredità della Giulietta. Resta ancora da definire il destino dei futuri modelli Giulia e Stelvio; le versioni attuali rimarranno in produzione almeno fino alla fine del 2027.