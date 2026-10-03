Peugeot 2008: ad ottobre 2026 sconti fino a 9.749 euro e rate da 109 euro al mese

Peugeot 2008 torna protagonista ad ottobre con offerte su benzina, ibrido ed elettrico. Il prezzo più basso riguarda la Turbo Benzina da 100 CV in allestimento Style, proposta a 19.950 euro con finanziamento IMOVE D, oltre agli oneri finanziari. Le iniziative scadono il 31 ottobre 2026 e, per le versioni termiche e ibride, riguardano vetture in pronta consegna con il ritiro di un usato.

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Peugeot 2008: quanto costano benzina, Hybrid ed elettrica

La 2008 Turbo Benzina 100 Style parte da un listino di 28.350 euro. Il prezzo promozionale è di 20.850 euro e scende di altri 900 euro scegliendo il finanziamento. Il piano prevede 6.239 euro di anticipo, 35 rate da 109 euro e una rata finale di 13.669 euro. Il TAN fisso è del 6,99%, mentre il TAEG raggiunge il 9,73%.

La 2008 Hybrid 110 e-DCS6 Style mantiene la stessa rata mensile, ma cambia il resto del contratto. Dai 31.170 euro di listino si passa a 23.270 euro, oppure a 22.370 euro con IMOVE D. L’anticipo richiesto è di 7.499 euro, seguito da 35 rate da 109 euro e un saldo conclusivo di 15.098 euro. Il TAN resta al 6,99% e il TAEG è del 9,52%.

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Per entrambe le proposte sono previsti fino a otto anni di copertura Peugeot Care, secondo le condizioni del programma. I prezzi escludono alcune voci, tra cui IPT, kit sicurezza e contributo PFU.

La e-2008 elettrica da 156 CV viene invece proposta attraverso il leasing finanziario Peugeot EGO. Il prezzo promozionale è di 30.250 euro e la formula comprende la wallbox. Servono 15.904 euro come primo canone anticipato, poi 35 canoni da 119 euro e un eventuale riscatto di 12.732 euro. TAN e TAEG sono rispettivamente del 3,25% e del 5,63%. In caso di restituzione o sostituzione, superare i 30.000 chilometri comporta un addebito di 0,06 euro per chilometro.

Le promozioni arrivano dopo un agosto meno brillante sul mercato italiano. La Peugeot 2008 ha registrato 678 immatricolazioni, collocandosi al 30° posto assoluto. Nei primi otto mesi del 2026 il totale ha raggiunto 12.418 vetture, abbastanza per occupare la 26ª posizione nella graduatoria nazionale. I numeri comprendono tutte le motorizzazioni del modello, quindi non descrivono separatamente l’andamento di benzina, Hybrid ed elettrica.

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In Europa i volumi sono più consistenti, ma il confronto con il 2025 resta negativo. Ad agosto sono state immatricolate 8.519 Peugeot 2008, contro le 9.948 di un anno prima: il calo è del 14,4%, con il 17° posto nella classifica mensile.

Il bilancio da gennaio ad agosto è meno pesante. La 2008 ha totalizzato 110.707 immatricolazioni europee, rispetto alle 119.680 dello stesso periodo del 2025, perdendo il 7,5%. Conserva comunque il nono posto tra le auto più vendute. La rilevazione comprende Unione europea, Regno Unito, Islanda, Norvegia e Svizzera e fotografa soltanto i primi otto mesi: il dato dell’intero 2026 sarà disponibile dopo la chiusura dell’anno.