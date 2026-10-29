Fiat Argo X, abitacolo diverso dalla Grande Panda: spuntano elementi di Grizzly e Pulse

La Fiat Argo X avrà molto in comune con la Grande Panda europea, ma le differenze più interessanti si troveranno aprendo le portiere. Secondo le anticipazioni pubblicate da UOL nella rubrica di Autos Segredos, la nuova compatta destinata al Brasile adotterà un abitacolo che combina componenti di diversi modelli Fiat e Stellantis, con una plancia specifica per il mercato locale.

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Fiat Argo X: interni adattati al Brasile e componenti condivisi con altri modelli

I sedili, il volante e i rivestimenti delle portiere saranno ripresi dalla Grande Panda. La console centrale, invece, sarà differente: nelle versioni con cambio automatico, richiamerà quella della Fiat Pulse, una scelta progettuale che introduce elementi già familiari agli automobilisti brasiliani.

Sebbene la plancia mantenga l’integrazione tra quadro strumenti e sistema multimediale, la sua struttura di base deriverà da quella della Fiat Grizzly. Le bocchette dell’aria ei comandi centrali del climatizzatore saranno invece condivisi con alcuni modelli Citroën. Alcuni allestimenti prevederanno inoltre rivestimenti in vinile, per conferire all’abitacolo un aspetto più ricercato.

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All’esterno sono attese modifiche più contenute. La scritta Fiat sarà collocata al centro della griglia anteriore, mentre sulle fiancate mancherà il nome Panda impresso nella lamiera. Anche la disposizione delle scritte sul portellone distinguerà il modello brasiliano. La stessa fonte indica una formazione della rete commerciale programmata dal 3 novembre al 1° dicembre. Fiat non ha ancora comunicato una data ufficiale per il lancio.

Questa configurazione suggerisce un livello di personalizzazione incentrato sugli elementi con cui i clienti interagiscono quotidianamente. Console, comandi e finiture possono modificare sensibilmente la percezione di un veicolo, anche quando la sua parentela esterna con un altro modello rimane chiaramente riconoscibile.

Per chi conosce la Grande Panda, sarà particolarmente interessante osservare quanto del carattere originale dei suoi interni sia stato preservato. Nel modello europeo, la plancia include richiami alla storia di Fiat, tra cui una cornice ispirata alla pista che si trova sul tetto dell’edificio del Lingotto. La versione brasiliana, al contrario, sembra adottare un approccio differente, privilegiando una combinazione di elementi tratti dalla gamma di prodotti locale.

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L’Argo X sarà prodotta a Betim, nello stato del Minas Gerais, e sarà venduta accanto all’attuale Argo. Questa doppia offerta consentirà a Fiat di mantenere un modello già noto ai clienti, introducendo al contempo la nuova vettura compatta; ciascun modello avrà un proprio posizionamento all’interno della gamma brasiliana del marchio.