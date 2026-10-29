Alfa Romeo Citysport, una piccola sportiva con Milano nel cuore: il sogno prende forma in digitale

Il Duomo sullo sfondo, una piccola auto sportiva rossa tra i tram di Milano: ecco come appare l’Alfa Romeo Citysport nelle immagini create da Mirko Del Prete, noto online come MDP Automotive. Si tratta di un render indipendente, concepito come una sorta di “piccola” Alfa Romeo che trae ispirazione dalla città natale del marchio e dal suo ricco patrimonio stilistico.

Advertisement

Alfa Romeo Citysport: fari ispirati a Milano e “coda tronca” per l’Alfa compatta

Il dettaglio più originale risiede nei gruppi ottici anteriori. La firma luminosa forma una croce, un richiamo alla Croce di San Giorgio, presente sia nello stemma di Milano che nel logo Alfa Romeo. Questa scelta stilistica rende il frontale immediatamente riconoscibile, anche senza fare affidamento esclusivamente sul classico “scudetto” posizionato al centro del muso, basso e affilato.

Nella parte inferiore, due ampie prese d’aria con griglia a nido d’ape dominano gran parte del paraurti. Il cofano presenta nervature marcate, mentre i passaruota ospitano cerchi scuri caratterizzati dal classico design a cinque fori del marchio. Dietro di essi si intravedono dischi freno forati con pinze gialle: dettagli che completano l’estetica sportiva immaginata dall’autore.

Advertisement

La fiancata rivela una carrozzeria compatta, con portiere lunghe, fianchi scolpiti e una superficie vetrata che si restringe verso la parte posteriore. Il tetto nero alleggerisce il profilo visivo complessivo, prolungandosi in uno spoiler sopra il lunotto.

La “coda tronca” rappresenta un altro esplicito omaggio alla storia dell’Alfa Romeo. I sottili fanali posteriori sono collegati da un elemento orizzontale, mentre il paraurti posteriore integra un grande diffusore scuro e terminali di scarico di forma squadrata.

Del Prete spiega di essere partito da un suo schizzo originale, trasformato poi in queste visualizzazioni grazie all’utilizzo di Vizcom. Nel frattempo, all’interno della gamma del marchio, la Junior rimarrà il modello d’accesso, destinato a ricevere aggiornamenti nel corso del suo ciclo di vita commerciale.

Advertisement

Tra i piani futuri già confermati figura un nuovo SUV che sarà prodotto a Melfi, atteso per l’inizio del 2028 come erede della Tonale. In seguito, arriverà una nuova vettura compatta del segmento C, denominata internamente “Giulietta”, che presenterà elementi di design ispirati alla “Cuorerosso”.

È previsto inoltre un nuovo progetto esclusivo, a tiratura limitata, a cura di “Bottegafuoriserie”. Per quanto riguarda le eredi di Giulia e Stelvio, le valutazioni sono ancora in corso; le generazioni attuali rimarranno in produzione fino alla fine del 2027, mentre la configurazione e le tempistiche di lancio dei modelli che le sostituiranno non sono state ancora definite.