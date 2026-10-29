Salone Auto Torino torna dal 24 al 26 settembre 2027

Il Salone Auto Torino si è chiuso da poco, ma gli organizzatori sono già al lavoro sulla prossima edizione, la quarta della serie. Annunciate le date per il 2027. L’anno prossimo, il celebre evento andrà in scena dal 24 al 26 settembre, animando il capoluogo piemontese con la magia delle vetture in mostra.

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Resterà invariata la formula che ha portato a una crescita costante in questi primi tre anni. Ci saranno, quindi, esposizioni all’aperto delle auto tra piazze e giardini, ingresso libero e test drive su strada. Il tutto nell’ambito di un programma che mette insieme grande pubblico, filiera industriale e istituzioni.

Anche per il Salone Auto Torino 2027 si attendono grandi numeri, dopo l’edizione record di quest’anno, che ha registrato 540 mila visitatori, rapiti dallo spettacolo offerto fra Piazza Castello, Piazzetta Reale, i Giardini dei Musei Reali e i Giardini Reali.

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Nei tre giorni di apertura, dall’11 al 13 settembre, il Salone Auto Torino 2026 ha offerto un parterre d’eccezione, con 47 case automobilistiche e oltre 200 vetture esposte nel tessuto urbana, tra cui 40 anteprime.

Foto Salone Auto Torino

Della line-up ci siamo ampiamente occupati in un precedente articolo, al quale rimandiamo per gli approfondimenti. Oltre 3 mila le prove su strada, con prenotazioni esaurite fino alla chiusura.

Il successo della manifestazione piemontese è stato quest’anno superiore alle aspettative. Adesso si guarda con rinnovata fiducia e con grande ambizione all’edizione 2027, che saprà offrire nuovi elementi di richiamo, pur mantenendosi fedele al format già collaudato, che ha dato positivi responsi sia in termini di pubblico che di critica.

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Numeri importanti anche sugli altri fronti. La prima edizione di bTOb Salone Auto Torino, dedicata alla filiera, ha registrato la presenza di 250 imprese. Ampia anche l’eco mediatica, con un racconto ad ampio raggio dell’evento, su canali trasversali di informazione, per un valore pubblicitario equivalente (AVE) di oltre 8 milioni di euro, nel solo mese di settembre. Notevole anche l’indotto per il territorio.

Per il Salone Auto Torino 2027 si parte quindi con ottime premesse. L’obiettivo è quello di consolidarlo ulteriormente fra gli appuntamenti irrinunciabili nel panorama internazionale, come evidenzia l’organizzatore Andrea Levy.

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Fonte | Salone Auto Torino