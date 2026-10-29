Nuova Alfa Romeo Giulietta: un render la immagina bassa, rossa e sportiva

Per immaginare una nuova Alfa Romeo Giulietta, Sezer Design ha scelto una strada che molti appassionati riconoscerebbero subito: carrozzeria bassa, proporzioni compatte e dettagli sportivi. Il designer indipendente ha recentemente condiviso sui social media una serie di rendering che ritraggono una ipotetica hatchback del marchio italiano.

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Nuova Alfa Romeo Giulietta: Sezer Design immagina una vettura dal carattere sportivo

Il frontale riprende elementi tipici dei modelli Alfa Romeo più recenti, in particolare i fari sottili caratterizzati da una firma luminosa a tre elementi. L’iconico “scudetto” è il protagonista assoluto, mentre la parte inferiore del paraurti presenta ampie prese d’aria con trama a nido d’ape. Un cofano scolpito e uno splitter anteriore nero completano un frontale decisamente aggressivo.

Di profilo, il design mantiene la classica configurazione a cinque porte, contraddistinta da una linea del tetto spiovente e da passaruota pronunciati. I cerchi neri, che ripropongono il celebre disegno “a telefono”, lasciano intravedere le pinze dei freni di colore rosso. Minigonne marcate e il quadrifoglio sui parafanghi anteriori conferiscono ulteriore carattere a questa visione.

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Al posteriore, i gruppi ottici si estendono verso il logo centrale, incorniciando la scritta “Giulietta” sul portellone. Uno spoiler sovrasta il lunotto, mentre il paraurti, dal disegno elaborato, è dominato da un diffusore, realizzato da Sezer Design in fibra di carbonio, affiancato da due terminali di scarico circolari.

L’abitacolo punta sul rivestimento in pelle rossa, in contrasto con superfici nere e inserti dall’aspetto tecnico. Il volante integra il pulsante di avviamento e i paddle del cambio, mentre la strumentazione digitale conserva la classica impostazione a due quadranti circolari. La plancia ospita un ampio display, tre bocchette di ventilazione centrali di forma circolare e comandi fisici. Il designer propone inoltre la colorazione “Verde Montreal” tra le opzioni disponibili.

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Per quanto riguarda il modello di serie, Santo Ficili ha recentemente confermato che sono in corso i lavori su una nuova vettura del segmento C. Tuttavia, in occasione del Salone dell’Auto di Parigi, ha precisato che “Giulietta” rappresenta al momento una denominazione interna, non ancora un nome commerciale definitivo. Il futuro modello compatto integrerà stilemi ispirati alla “Cuorerosso”.

Non si tratterà di un SUV, sebbene la vettura cercherà un compromesso in termini di proporzioni e altezza da terra rispetto alle hatchback del passato. Per quanto riguarda il successore della Tonale, il suo arrivo è previsto per l’inizio del 2028. Per la Giulietta, invece, Ficili non ha ancora fissato pubblicamente una data per il lancio sul mercato.