Alfa Romeo Junior Pilota by Sabelt: 120 esemplari esclusivi per il Giappone

Alfa Romeo presenta in Giappone la Junior Pilota by Sabelt, un’edizione limitata che porta sulla compatta del Biscione sedili sportivi e dettagli estetici dedicati. La serie comprende 120 esemplari ed è disponibile da oggi, 29 ottobre 2026, presso le concessionarie autorizzate giapponesi. Il prezzo parte da 5.320.000 yen, tasse incluse.

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Alfa Romeo Junior Pilota by Sabelt: sedili avvolgenti e dettagli rossi per il mercato giapponese

Basata sulla Junior Hybrid, arrivata sul mercato giapponese lo scorso giugno, questa edizione speciale punta tutto sullo stile, sia negli interni che negli esterni, ponendo l’accento sull’abitacolo dedicato al guidatore e sulla presenza su strada della vettura.

I protagonisti sono i sedili Sabelt rivestiti in Alcantara, con una sagomatura avvolgente pensata per sostenere il corpo durante la percorrenza delle curve. La dotazione comprende anche regolazioni elettriche e riscaldamento, così da affiancare all’impostazione sportiva alcune comodità utili negli spostamenti quotidiani e nelle giornate più fredde.

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L’Alcantara è presente anche sulla plancia, sulla console centrale e sul volante, dove si abbina alla pelle. Il volante integra i comandi audio, mentre i paddle del cambio completano la dotazione. L’insieme crea un ambiente coerente, con materiali e finiture che richiamano il carattere dei sedili.

All’esterno, la Junior Pilota by Sabelt si distingue per un kit carrozzeria in nero opaco con inserti rossi. Questo trattamento interessa le minigonne e la zona del paraurti posteriore, esaltando le proporzioni della vettura compatta. Il contrasto cromatico aggiunge un tocco distintivo senza alterare il design fondamentale del modello.

Sul frontale spicca il badge “Progresso Design”, che mostra l’emblema del Biscione, mentre i cerchi in lega da 18 pollici presentano un disegno ispirato alla 33 Stradale. Rimangono i tratti distintivi della Junior, dai gruppi ottici anteriori alla “coda tronca”, che rendono omaggio alla tradizione aerodinamica di Alfa Romeo.

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La produzione è suddivisa in due configurazioni: 50 esemplari in Nero Tortona e 70 in Rosso Brera con tetto nero. Questa scelta cromatica distingue due declinazioni della stessa serie, accomunate da dettagli rossi e da elementi interni realizzati su misura.

Il nome Sabelt richiama un’azienda fondata a Torino nel 1972, specializzata in componenti per la sicurezza e la guida sportiva. La collaborazione con Alfa Romeo comprende anche applicazioni su modelli ad alte prestazioni, tra i quali Giulia GTA e GTAm.

Le concessionarie Alfa Romeo del Giappone ospiteranno un evento di presentazione dal 14 al 23 novembre. Durante questo periodo, i visitatori riceveranno un porta carte originale Alfa Romeo × Sabelt, previsto come omaggio nell’ambito dell’iniziativa annunciata sul mercato giapponese.