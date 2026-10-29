Opel porta a Zurigo il futuro delle station wagon e una GSE da oltre 800 CV

Una station wagon che anticipa il futuro del marchio, una monoposto elettrica da oltre 800 CV e una Corsa pensata per offrire piacere di guida sulle strade di tutti i giorni: Opel arriva ad Auto Zürich 2026 con una gamma che coniuga ricerca stilistica, motorsport e nuovi modelli di serie. L’evento sarà aperto al pubblico dal 5 all’8 novembre.

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Opel ad Auto Zürich 2026: STX Concept, Corsa GSE e Formula E protagoniste

Nel Padiglione 2, i riflettori saranno puntati sulla Sports Tourer eXperimental Concept, abbreviata in “STX”. Dopo l’anteprima mondiale a Parigi, il prototipo arriva in Svizzera per mostrare come una tipologia di carrozzeria profondamente radicata nella storia di Opel possa evolversi.

Il frontale reinterpreta il “Vizor” attraverso animazioni luminose che utilizzano listelli curvi, mentre la linea del tetto digrada verso una parte posteriore fortemente inclinata. Le superfici alternano linee fluide a dettagli di natura tecnica. È presente anche un sistema di aerodinamica attiva: elementi mobili al posteriore regolano il flusso d’aria in base alle condizioni di guida.

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Il responsabile del design, Florian Theis, illustrerà queste scelte alla stampa durante un incontro previsto per il 4 novembre alle ore 14:30. Opel ha anticipato che diverse soluzioni presenti nel concept troveranno spazio nei futuri modelli di produzione.

Accanto alla STX, il marchio esporrà la GSE 27FE, una monoposto di quarta generazione che segna l’ingresso di Opel in Formula E per la prossima stagione. Dotata di trazione integrale permanente, oltre 800 CV di potenza e una capacità di recupero energetico fino a 700 kW, vanta un potenziale tecnico di rilievo.

Più accessibile all’automobilista comune è la Corsa GSE, al suo debutto in Svizzera. Questa compatta elettrica eroga 281 CV e 345 Nm di coppia, avvalendosi di un assetto ribassato. Accelera da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 180 km/h.

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Lo stand ospiterà anche la Astra Sports Tourer, la Grandland Electric AWD e la Frontera Hybrid. Tobias Dilsch, amministratore delegato di Opel Svizzera, descrive l’esposizione come un’opportunità per esplorare il mondo GSe, dalle sue radici nel mondo delle corse fino ai modelli destinati alla circolazione stradale.

Ci sarà spazio anche per il gaming. Il Zafira Gaming Van, personalizzato secondo lo stile GSe, sarà dotato di console e postazioni di gioco dedicate. I visitatori potranno mettersi al volante della Corsa GSe Vision Gran Turismo da 800 CV per un giro virtuale in Gran Turismo 7, mentre Riders Republic proporrà sfide incentrate sullo snowboard e sugli sport d’azione.