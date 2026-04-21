La nuova Opel Corsa GSE camuffata evoca la storia del “blitz”

Cresce l’attesa per la nuova Opel Corsa GSE, che potrà essere acquistata entro fine anno. In vista del suo debutto, i “muletti” continuano i loro test. Ovviamente sono camuffati, per non svelare con largo anticipo tutti i contenuti estetici della prossima hot hatch del “blitz“.

Advertisement

La casa automobilistica tedesca spiega le ragioni della decalcomanie a righe e a scacchi scelte per vestire i prototipi: un omaggio moderno alla sportiva Corsa A degli anni ’80. Gli appassionati del marchio lo avevano già intuito.

Le prime foto spia della nuova Opel Corsa GSE avevano già entusiasmato i cultori delle piccole “bombe“. Ora che il processo di sviluppo è in fase avanzata, nuovi dettagli cominciano a svelarsi. Ovviamente alcuni elementi sono ancora nascosti alla vista, per lasciare l’effetto sorpresa al momento del debutto. Il camouflage serve a proteggere certi stilemi.

Advertisement

Foto Stellants

Per mimetizzare la sua vettura, che amplierà la gamma GSE, Opel ha deciso di usare delle decalcomanie legate alla storia aziendale, che mettono in risalto l’indole ad alte prestazioni della piccola più venduta in Germania. Di solito, per non svelare le nuove auto in fase di collaudo, i costruttori usano dei travestimenti pratici e senza pretese evocative. La casa automobilistica tedesca, questa volta, ha scelto una strada diversa, per onorare una pagina riconoscibile della sua storia.

Qui la camuffatura rende omaggio alle varianti sportive della Corsa A degli anni ’80, con un tocco moderno. L’obiettivo è quello di dare ulteriore risalto allo spirito della prossima hot hatch a fregiarsi delle tre magiche lettere in coda alla sigla, come evidenzia Andreas Kubis, lo scenografo dietro questi abiti protettivi. Lo scopo della mimetizzazione è quello di evitare che tutti i dettagli del modello imminente vengano rivelati troppo presto.

Advertisement

Sulla Opel Corsa GSE si è optato per un travestimento in nero, bianco e giallo che stimola la curiosità, legandosi però alla tradizione del marchio. Un omaggio, in anticipo, all’eredità sportiva che il modello porterà in dote. La nuova vettura sarà svelata al Salone dell’Automobile di Parigi 2026, in programma nella capitale francese dal 12 al 18 ottobre. In quella cornice ambientale gli appassionati potranno scoprire i dettagli di design che renderanno l’opera ancora più sorprendente. Il suo stile hot e le altre prestazioni promesse stanno già stimolando la curiosità di molti.

Foto Stellants Foto Stellants Foto Stellants Foto Stellants Foto Stellants Foto Stellants Foto Stellants Foto Stellants Foto Stellants

Fonte | Stellantis