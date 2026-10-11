Lancia Ypsilon senza anticipo e a tasso zero con la nuova offerta di ottobre 2026

Lancia Ypsilon prova a convincere chi rimanda l’acquisto dell’auto con una formula che, sulla Turbo 100, elimina sia l’anticipo sia gli interessi. La promozione di ottobre parte da 199 euro al mese e si affianca alle offerte su ibrida ed elettrica, con sconti fino a 6.000 euro. Cambiano però le condizioni, gli importi iniziali e le scadenze da rispettare.

Advertisement

Lancia Ypsilon propone tre offerte per ottobre

Per la Ypsilon Turbo 100 il prezzo passa dai 22.700 euro di listino a 18.200 euro, grazie a uno sconto di 4.500 euro. L’offerta richiede la rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 5 e riguarda auto in pronta consegna, da immatricolare entro il 28 ottobre 2026.

Non occorre versare un anticipo: il finanziamento prevede 35 rate da 199 euro e una rata finale di 12.069,20 euro. Il TAN è zero, mentre il TAEG è dell’1,96 per cento. L’importo totale dovuto raggiunge 19.082,23 euro, comprensivo delle spese indicate nel piano e del servizio Identicar per dodici mesi. La rata finale rappresenta dunque una parte consistente della somma da pagare.

Advertisement

La Ypsilon Ibrida viene proposta a 20.300 euro anziché 25.200, con una riduzione di 4.900 euro. Anche qui servono una vettura da rottamare fino a Euro 5 e l’immatricolazione della pronta consegna entro il 28 ottobre. L’anticipo è di 1.981 euro, seguito da 35 rate da 180 euro e un pagamento conclusivo di 12.854,20 euro. Il TAN resta allo 0%, il TAEG è dell’1,9 per cento. Il totale dovuto sul finanziamento ammonta a 19.201,73 euro, oltre all’anticipo.

Per l’elettrica, con easyWallbox inclusa, il prezzo scende da 35.400 a 29.400 euro. In questo caso la rottamazione riguarda veicoli fino a Euro 4 e l’immatricolazione deve avvenire entro il 31 ottobre. Sono richiesti 12.177 euro iniziali, 35 rate da 199 euro e una rata finale di 12.456,80 euro. Il TAN fisso è del 2,99%, il TAEG del 5,15 per cento, con 19.466,58 euro complessivamente dovuti sul finanziamento, escluso l’anticipo.

Advertisement

I prezzi promozionali escludono IPT e contributo PFU. Il tasso zero delle versioni benzina e ibrida riguarda gli interessi: rimangono le spese di istruttoria, incasso e l’imposta sostitutiva.

Sul fronte commerciale, UNRAE registra 6.220 Ypsilon immatricolate in Italia tra gennaio e agosto 2026, contro 6.612 un anno prima. Ad agosto il marchio Lancia nel complesso totalizza 413 vetture, in calo del 7,40%. In Europa, considerando UE, EFTA e Regno Unito, ACEA riporta invece 574 immatricolazioni ad agosto, il 13,2 per cento in più, e 8.148 nei primi otto mesi, in crescita del 3,1%. Questi ultimi numeri riguardano la voce Lancia/Chrysler, senza distinguere i modelli.

La famiglia nasce con la Y10 del 1985, seguita dalla Lancia Y nel 1995. Il nome Ypsilon arriva nel 2003, mentre nel 2011 debutta la carrozzeria a cinque porte. Nel corso di oltre quarant’anni, la piccola Lancia ha accompagnato il marchio attraverso numerose serie speciali, spesso legate alla moda, superando complessivamente i tre milioni di clienti nel mondo. La generazione presentata nel 2024 apre una nuova fase, con il calice luminoso anteriore e i fanali posteriori circolari ispirati alla Stratos.