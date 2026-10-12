La nuova Lancia Gamma debutta al Salone dell’Auto di Parigi 2026

Lancia ritorna al Salone dell’Auto di Parigi 2026 in occasione del debutto della nuova Lancia Gamma, il modello che rappresenta l’avvio di un nuovo capitolo dopo il rinnovamento della Lancia Ypsilon che finora ha rappresentato l’unico modello presente nella gamma del costruttore torinese. Il debutto internazionale della nuova Gamma passa quindi dall’evento ospitato dalla capitale francese, lo fa in accordo col binomio Grace & Grit proposto da Lancia per applicare una sintesi ideale all’identità del marchio stesso.

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Nello specifico la caratterizzazione “Grace” permette di incarnare l’eleganza italiana, in termini di stile, materiali e comfort. Si esprime invece con “Grit” il carattere deciso in termini prestazionali e tecnologici, da sempre insito nel DNA stesso di Lancia. Si basa quindi su questi aspetti il percorso avviato con l’introduzione sul mercato della nuova generazione di Lancia Ypsilon e che adesso prosegue con la nuova Gamma.

La volontà di Lancia è quella di tornare a competere nel mercato continentale, sfruttando un ruolo di primo piano così come già espresso al meglio nelle competizioni rallystiche con la Lancia Ypsilon. Si sa già che all’inizio del nuovo anno sarà il turno di un interessante Lancia Day nel quale il costruttore torinese evidenzierà le prossime tappe di quello che viene definito il Rinascimento del marchio, ovvero la nuova identità del marchio e le prossime sfide in termini di nuovi prodotti.

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La Lancia Gamma debutta per la prima volta a livello internazionale

Il ritorno al Salone dell’Auto di Parigi 2026 permette a Lancia di ragionare su un approccio votato al mercato continentale, esulando dai confini nazionali. In questo contesto la nuova Lancia Gamma debutta per la prima volta in Europa, ovvero di fronte alla stampa internazionale, per tracciare un percorso di rinnovamento fondamentale per il marchio inaugurando anche una dimensione rivista per l’offerta stessa di Lancia.

La nuova crossover di Segmento C si inserisce in un comparto particolarmente competitivo e vorrà dire la sua sfruttando un approccio dinamico, che nei 467 centimetri di lunghezza racchiude un’impostazione da fastback sportiva pur mantenendo ampie dosi di abitabilità e di carico nel bagagliaio grazie a 279 centimetri di passo. La nuova Gamma appare infatti un modello dalla forte personalità, riconoscibile immediatamente e in grado di essere elegante senza ostentare il proprio carattere.

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La necessità del modello è quella di conciliare personalità e praticità, stile e spazio ovvero comfort e valori prestazionali non indifferenti. D’altronde al vertice della gamma trova posto la Gamma HF Integrale che grazie all’apporto di due propulsori elettrici è capace di erogare 375 cavalli e di garantire la trazione integrale disponendo di un propulsore presente su ognuno dei due assi. Va poi ricordato che la nuova Lancia Gamma viene prodotta e sviluppata in Italia, presso lo stabilimento Stellantis di Melfi, ed evolve le prerogative di stile già proposte con la nuova Ypsilon col frontale dominato dalla nuova caratterizzazione del “Calice Lancia”, frutto dell’incontro di tre strisce di LED disposte a T.

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La nuova Lancia Gamma è in grado di offrire propulsori per ogni necessità, passando dalle varianti ibride a quelle completamente elettriche. C’è infatti la variante ibrida da 145 cavalli di potenza capace di una percorrenza complessiva superiore ai 1.000 chilometri di autonomia. Non mancano poi tre differenti livelli di potenza per le elettriche. Si va dalla variante da 230 cavalli e 540 chilometri di autonomia, passando per la Long Range da 245 cavalli e 740 chilometri di autonomia. Al top della gamma si pone la già citata HF Integrale con una potenza massima di 375 cavalli e 675 chilometri di autonomia.

Accanto alla nuova Gamma anche altri quattro esemplari

Nel complesso sono cinque gli esemplari portati da Lancia al Salone dell’Auto di Parigi, differenti per vocazione e carattere. Il centro della scena è interessato dalla nuova Lancia Gamma, proposta in tre diverse varianti. Si tratta della Gamma LX Hybrid con propulsore 1.2 ibrido da 145 cavalli, in colorazione Ametista Grey con tetto in vetro nero e interni Quarzo White e sedili Glow-tech Ossidiana Black, ovvero della Gamma LX in versione BEV proposta in Blue Lancia con interni Lancia Blue e sedili Glow-tech Lancia Blue.

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Immancabile la HF Integrale, elettrica 375 cavalli di potenza, in Ossidiana Black con interni Bio-tech Green e sedili HF Racing Green.

Accanto alle varie declinazioni di Lancia Gamma trovano posto la Lancia Ypsilon HF da 280 cavalli di potenza “elettrici”, proposta al Salone in livrea White con tetto nero e sedili specifici HF in Econyl lavorati al laser. Immancabile poi la Ypsilon Rally2 HF Integrale impiegata da Lancia nel Mondiale Rally.