FIAT, Abarth e Lancia cambiano guida: Arnaud Belloni nuovo CEO, Olivier François lascia il timone e dice addio

Cambio di guida per FIAT, Abarth e Lancia. Stellantis ha scelto Arnaud Belloni per prendere in mano i tre marchi, affidandogli anche il ruolo di Chief Marketing Officer per l’Europa. Belloni risponderà direttamente a Emanuele Cappellano, responsabile di Stellantis Enlarged Europe, e nelle prossime settimane lavorerà fianco a fianco con Olivier François, che resterà operativo fino a metà ottobre per accompagnare il passaggio di consegne.

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FIAT, Abarth e Lancia passano ad Arnaud Belloni

Per Belloni si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce bene. Ha trascorso 16 anni all’interno del gruppo, lavorando soprattutto su marketing, comunicazione e sviluppo dei marchi. Nel suo curriculum compaiono già FIAT e Lancia, che ha seguito direttamente come responsabile marketing. In passato ha guidato anche Lancia Francia e ha lavorato nell’area Asia-Pacifico, mettendo insieme esperienze piuttosto diverse tra loro.

Una parte importante della sua carriera è legata a Citroën. Dal 2015 al 2020 Belloni ha ricoperto l’incarico di Direttore Marketing Globale per Comunicazione e Sport. Sono stati anni in cui il marchio francese ha cambiato parecchio il modo di presentarsi al pubblico, con la strategia “Citroën – Inspired by You” e nuovi format pensati anche per rendere più riconoscibili le concessionarie.

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In quel periodo Belloni ha seguito da vicino diversi lanci di prodotto e Citroën ha inanellato otto anni consecutivi di crescita delle vendite in Europa. Nel novembre 2020 ha poi lasciato il gruppo per passare a Renault, dove gli è stato affidato il marketing globale. Dal maggio 2023 il suo raggio d’azione si era allargato ulteriormente, con la responsabilità del branding per tutti i marchi del gruppo francese.

Adesso torna in Stellantis in un momento particolarmente delicato per i tre marchi italiani. FIAT sta finalmente tornando ad allargare la propria gamma dopo anni in cui l’offerta europea si era ridotta parecchio. Nei prossimi anni arriveranno diversi modelli nuovi e il marchio dovrà trovare il modo di crescere senza perdere quella semplicità e quel posizionamento accessibile che hanno sempre fatto parte della sua identità.

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Abarth si trova invece davanti a una fase ancora diversa. Dopo il passaggio all’elettrico, lo Scorpione deve capire come continuare a parlare agli appassionati e come dare carattere ai futuri modelli. Anche Lancia è ancora nel pieno del proprio rilancio: la nuova Ypsilon ha riaperto il discorso in Europa, mentre i prossimi modelli dovranno dare continuità a un progetto che richiederà ancora tempo per esprimere tutto il suo potenziale.

Emanuele Cappellano ha accolto Belloni ricordando proprio la conoscenza che il manager ha già maturato all’interno del gruppo. “Siamo lieti di dare nuovamente il benvenuto ad Arnaud in Stellantis. La sua prospettiva globale, la sua leadership creativa e la sua profonda conoscenza dei nostri marchi saranno risorse preziose per rafforzare il marketing in tutta Europa e dare forma al prossimo capitolo per FIAT, Abarth e Lancia”, ha dichiarato.

L’arrivo di Belloni coincide con il passaggio a un ruolo diverso per Olivier François, da anni uno dei volti più conosciuti del gruppo e soprattutto di FIAT. In oltre trent’anni di carriera ha guidato Chrysler, FIAT, Abarth, DS Automobiles e Lancia, oltre ad aver seguito il marketing globale. Molte campagne pubblicitarie diventate celebri negli anni portano la sua impronta, così come diverse scelte che hanno definito l’immagine recente dei marchi.

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François resterà comunque vicino a Stellantis. Antonio Filosa lo ha ringraziato pubblicamente per il lavoro svolto e ha confermato che continuerà a collaborare come consulente strategico, occupandosi anche di temi legati ai prodotti e al posizionamento dei marchi. Sarà infatti advisor strategico per il marketing. Fino a metà ottobre affiancherà Belloni, lasciandogli progressivamente la gestione diretta di FIAT, Abarth e Lancia.