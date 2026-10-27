Jeep Gladiator 2027, gomme da 35 pollici direttamente dalla fabbrica: arriva la Launch Edition

Jeep Gladiator 2027 propone ora, direttamente dalla fabbrica, una delle modifiche più richieste: gli pneumatici da 35 pollici. Questa novità debutta con la “35-inch Tire Launch Edition”, una serie a produzione limitata disponibile per gli allestimenti Willys, Rubicon e Rubicon X. Già ordinabile in Nord America, questa edizione unisce potenziamenti tecnici a cerchi esclusivi, dettagli estetici dedicati e grafiche che la distinguono dal resto della gamma.

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Jeep Gladiator 2027: le novità della Launch Edition

Il pacchetto include un rialzo delle sospensioni di un pollice (circa 2,5 cm), un rapporto al ponte di 4,56, assali Dana rinforzati e freni ad alte prestazioni. Tali migliorie sono progettate per lavorare in sinergia con gli pneumatici di maggiori dimensioni e sono completate da parafanghi “Highline”, estensioni dei passaruota e cerchi da 17 pollici verniciati in bronzo, predisposti per il sistema “beadlock” (che blocca il tallone dello pneumatico al cerchio).

Grazie a questa configurazione, l’altezza da terra raggiunge i 32,8 centimetri. Jeep dichiara inoltre angoli di attacco, di dosso e di uscita rispettivamente di 46,7, 23,3 e 26,7 gradi. Il pacchetto è studiato per offrire una maggiore luce libera dagli ostacoli e un controllo superiore durante la percorrenza di terreni impegnativi a bassa velocità.

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Dettagli color bronzo caratterizzano i loghi Jeep, i ganci di traino e altri elementi esterni. Il cofano, le fiancate e il portellone posteriore presentano grafiche dedicate. Gli allestimenti Rubicon e Rubicon X includono ulteriori tocchi distintivi; la variante X, in particolare, si distingue per decalcomanie specifiche sulle portiere e per un cofano “Jeep Performance” impreziosito da un adesivo esclusivo.

Branden Coté, CEO di Jeep, ha spiegato che l’idea è nata osservando le personalizzazioni apportate dai clienti ai propri veicoli. Dato che gli pneumatici da 35 pollici rappresentano uno degli interventi aftermarket più diffusi, il marchio ha deciso di integrarli in una configurazione sviluppata e installata direttamente in fabbrica.

Sotto il cofano, il veicolo mantiene il motore V6 da 3,6 litri, capace di erogare 285 CV e circa 353 Nm di coppia, abbinato esclusivamente a un cambio automatico a otto rapporti. A seconda della configurazione, Jeep dichiara una capacità di traino massima di circa 3.493 chilogrammi e una portata utile fino a 780 chilogrammi.

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Il model year 2027 introduce inoltre aggiornamenti alla dotazione. L’allestimento Sport S include un quadro strumenti TFT a colori da 7 pollici, sistema di accesso senza chiave (keyless entry), pneumatici all-terrain e cerchi in alluminio da 17 pollici. Le versioni Willys e Rubicon sono ora dotate di serie di un hard top nero, mentre la variante Mojave presenta un hard top in tinta con la carrozzeria.

Gli allestimenti Rubicon e Mojave aggiungono passaruota in tinta con la carrozzeria, sedili anteriori riscaldabili, volante riscaldabile e navigatore integrato. I pacchetti “X” includono anche un sistema di gestione del carico, che comprende una presa di corrente da 115V nel cassone, una copertura avvolgibile per il vano di carico, il sistema “Trail Rail” e un vano portaoggetti rimovibile e chiudibile a chiave, situato sotto il sedile posteriore.

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La gamma comprende gli allestimenti Altitude e High Altitude, mentre la variante JPP Mojave integra una selezione di accessori specifici a marchio Mopar. Tra questi figurano una protezione per la griglia anteriore a tre archi, un sistema di aspirazione dell’aria fredda, tappetini per tutte le stagioni, un kit di attrezzi da 83 pezzi e sedili in pelle Katzkin color cammello, impreziositi da cuciture e ricami color terracotta.