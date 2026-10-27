Fiat Fiorino da record: dopo 46 anni è il veicolo più longevo prodotto in Brasile

Fiat Fiorino taglia il traguardo dei 46 anni sul mercato brasiliano, confermandosi un protagonista fondamentale nelle attività lavorative quotidiane. Secondo Fiat, si tratta del veicolo più longevo ancora in produzione nel Paese. Dal 2003, inoltre, ferma la leadership nel proprio segmento, sapendo adattarsi ai cambiamenti del mercato e al susseguirsi delle generazioni di clienti grazie a una formula sempre riconoscibile: ampio spazio, robustezza e bassi costi di gestione.

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Fiat Fiorino: dalla 147 al nuovo motore 1.3 flex-fuel

La sua storia in Brasile ha inizio nel 1980 con l’arrivo del Fiorino 147. Il modello derivava dalla prima automobile prodotta da Fiat in Brasile, opportunamente modificata per includere un vano di carico chiuso. Un’impostazione pensata per offrire capacità di trasporto mantenendo la semplicità meccanica e la manutenzione di una vettura compatta.

La gamma si ampliò rapidamente: nel 1982, con l’introduzione del restyling frontale “Europa”, fecero la loro comparsa nuove configurazioni, incluse versioni dotate di finestrini e sedili per il trasporto di passeggeri. Il Fiorino iniziò così ad adattarsi a una varietà di utilizzi più ampia, estendendo la propria utilità ben oltre le semplici consegne o il lavoro degli artigiani.

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La seconda fase si apre nel 1988, con il Fiorino Van derivato dalla Fiat Uno. Cambiano lo stile, le prestazioni e la capacità del vano di carico, che raggiunge 2.700 litri e 540 chilogrammi. Negli anni successivi il modello viene aggiornato seguendo le necessità di chi lo utilizza ogni giorno per lavorare.

Nel 2014 debutta la terza generazione, sviluppata sulla piattaforma della nuova Uno. La portata sale a 650 chilogrammi e sotto il cofano arriva il motore 1.4 EVO flex. È un passaggio importante per un mezzo che deve muoversi nel traffico, affrontare frequenti soste e sfruttare bene lo spazio disponibile.

L’attuale Fiorino mantiene tale capacità di carico e offre un volume utile di 3,3 metri cubi. Le porte posteriori si aprono fino a 180 gradi, agevolando l’accesso al vano di carico. Si tratta di caratteristiche pratiche per chi deve caricare scatole, attrezzature o materiali più volte nel corso della giornata, spesso operando in spazi ristretti e con tempi limitati.

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Tra gli equipaggiamenti figurano controllo di stabilità, assistenza alla partenza in salita, segnalazione della frenata d’emergenza e monitoraggio della pressione degli pneumatici. Dotazioni che accompagnano l’impiego professionale, insieme agli interventi pensati per rendere meno faticosa la guida.

L’aggiornamento meccanico porta il 1.3 flex da 107 CV e 134 Nm con etanolo. I consumi dichiarati a benzina raggiungono 12,4 km/l in città e 13,6 km/l fuori città. Arrivano inoltre il servosterzo elettrico e il sensore della temperatura esterna, aggiungendo comodità a un abitacolo che rimane orientato soprattutto alla praticità d’uso quotidiana per chi lavora.