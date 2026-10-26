Venti mila motori mancanti e un’autostrada: la scorciatoia che salva l’Hemi in Stellantis

Stellantis ha riacceso l’Hemi e lo ha fatto nel posto giusto, negli Stati Uniti. Dopo la cancellazione targata Carlos Tavares, il gruppo fa marcia indietro, riporta la produzione del V8 in casa e mette in tavola una strategia a tre vie.

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Partiamo dal pasticcio. Saltillo, in Messico, produce motori dal 1981, quando uscì il primo V8 Chrysler da 5,9 litri della serie LA. Da lì sono passati il Magnum V8 e V10 e, più di recente, l’intera famiglia Hemi, dal 5,7 al sovralimentato Hellcat da 6,2. Un curriculum rispettabile, che però non bastava a evitare un buco da 20.000 motori.

Tavares aveva spinto sull’elettrico tra fine 2023 e 2024, l’Hemi era stato condannato e gli stampi del 5,7 erano stati smontati per far posto all’Hurricane biturbo a sei cilindri in linea. Poi i clienti hanno protestato, l’Hemi è tornato in vita nel 2025, e Saltillo si è ritrovata senza spazio per due motori.

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La soluzione è stata “semplice”. Saltillo si dedica all’Hurricane, mentre la capacità extra di Hemi finisce a Dundee, in Michigan, dove si potenziano le linee per il modello 2026. I motori finiti non viaggiano più in treno dal Messico, arrivano su gomma da meno di 130 chilometri. Meno logistica, consegne just-in-time vere.

Resta il piccolo dettaglio che la produzione va comunque triplicata, perché nel frattempo qualche cliente è andato a bussare da Ford e GM. Il tasso di adozione atteso per l’Hemi è del 35-40% entro fine 2026. Saltillo può ancora costruire il 5,7 al bisogno, e Dundee può fare lo stesso con l’Hurricane, che l’anno scorso ha esordito con 11.000 unità.

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Ram ha capito la lezione, ai clienti piace scegliere. Quindi, accanto al V8 e al sei cilindri biturbo, arriva il terzo incomodo, il Ram 1500 REV, elettrico ad autonomia estesa. Nessun collegamento meccanico tra motore e ruote, un’unità anteriore da 250 kW, una posteriore da 248 kW, un pacco batterie da 91,8 kWh e un V6 Pentastar da 3,6 litri che fa da generatore. Obiettivi dichiarati, 6.350 kg di capacità di traino e fino a 1.115 km di autonomia complessiva. L’arrivo è previsto all’inizio del prossimo anno.

Stellantis, dunque, ha una piattaforma già pronta per un sistema in serie ad alta tensione, e lo lancia proprio mentre la domanda di EV cala. Una polizza assicurativa contro un futuro che nessuno sa leggere, insomma.