Leapmotor International ottiene la certificazione Europrivacy: tra le prime aziende del settore automobilistico

La joint venture fra Stellantis e Leapmotor, Leapmotor International, ha annunciato l’ottenimento della certificazione Europrivacy rilasciata da DNV. La certificazione si traduce in un traguardo particolarmente importante per la joint venture ed è significativa per l’impegno di Leapmotor nell’ottica del sempre più importante tema legato alla protezione dei dati, alla trasparenza e di conseguenza alla fiducia dei clienti.

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Il risultato permette a Leapmotor International di essere una fra le prime aziende del comparto dell’auto a potersi fregiare del riconoscimento, ovvero della certificazione Europrivacy. In questo modo viene stabilito un nuovo punto di riferimento per la governance della privacy nel comparto dei nuovi veicoli connessi che risulta sempre in più rapida evoluzione. Si rafforza in questo modo la fiducia dei clienti mediante standard di privacy sempre più elevati, in tema di sicurezza e conformità normativa.

La certificazione Europrivacy rappresenta un tassello importante nel contesto di fiducia che sta attorno al brand Leapmotor in Europa

La certificazione Europrivacy ottenuta da Leapmotor International rappresenta un sigillo europeo ufficiale nel tema della protezione dei dati, in accordo con l’Articolo 42 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, noto come GDPR, e fornisce una convalida indipendente sul fatto che le attività di trattamento dei dati di un’organizzazione siano conformi ai requisiti in tema di privacy.

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Nello specifico la certificazione rilasciata a Leapmotor copre tre processi aziendali strategici per il marchio:

Mareketing e profilazione;

Servizi di manutenzione dei veicoli;

Servizi connessi.

Leapmotor Europrivacy

La valutazione che ha permesso a Leapmotor International di ottenere la certificazione ha incluso un’analisi completa delle strutture di governance, così come dei ruoli e delle responsabilità, ovvero dei quadri contrattuali, della gestione del flusso di dati, delle misure di sicurezza tecniche e organizzative, delle misure di sicurezza informativa e delle soluzioni ICT per il supporto di queste stesse attività. Per ogni processo i revisori hanno esaminato la conformità ai requisiti del GDPR, così come l’allineamento con gli standard chiave e i quadri normativi più rilevanti per i settori specifici legati al comparto dell’automotive, dei veicoli connessi, dei servizi digitali e della sicurezza informatica.

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D’altronde con la dipendenza sempre maggiore dai dati, anche nel comparto dell’auto, la protezione delle informazioni personali risulta essenziale per mantenere la fiducia dei clienti. Con la certificazione Europrivacy viene garantito che i processi di Leapmotor International sono in grado di soddisfare gli standard europei in tema di protezione dei dati riflettendo anche l’impegno del costruttore in tema di trasparenza nel contesto dell’innovazione responsabile. Il riconoscimento della certificazione rafforza la posizione di Leapmotor International come fornitore affidabile di soluzioni di mobilità intelligenti e connesse in Europa.