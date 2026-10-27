Alfa Romeo e Fiat protagoniste in Messico: Junior e 500e al Premio Italia México

Alfa Romeo Junior e la Fiat 500e sono state protagoniste della sedicesima edizione del Premio Italia México, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Messico. Nel corso dell’evento è stato inoltre annunciato un accordo con Stellantis México che garantirà ai membri condizioni agevolate per l’acquisto di veicoli del gruppo.

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Alfa Romeo e Fiat al Premio Italia México con Junior e 500e

Il premio celebra gli imprenditori che hanno contribuito alla crescita della collaborazione tra Italia e Messico. Stellantis ha scelto questa serata per rafforzare il proprio legame con i membri. L’accordo con la Camera apre un canale commerciale verso una comunità che mantiene forti legami con l’Italia e opera quotidianamente all’interno del mercato messicano.

A illustrarne il significato è stato Jesús Rodríguez, vicepresidente commerciale di Stellantis México e direttore di Alfa Romeo. Il manager ha spiegato che la collaborazione punta a consolidare i rapporti con i membri della Camera e a creare nuove opportunità, mettendo a loro disposizione la gamma del gruppo a condizioni preferenziali.

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L’accordo coinvolge diversi marchi Stellantis, con un’offerta che va quindi oltre Alfa Romeo e Fiat. Sono state però proprio le due case italiane a rappresentare il gruppo durante la cerimonia, attraverso due modelli che gli ospiti hanno potuto osservare da vicino.

Junior e 500e hanno portato all’evento il design e l’identità dei rispettivi marchi. La loro presenza ha permesso agli invitati di affiancare agli incontri della serata anche la conoscenza delle vetture, inserendo il mondo dell’automobile in un appuntamento dedicato ai rapporti economici tra i due Paesi.

Per Alfa Romeo e Fiat, il Premio Italia México ha rappresentato dunque un punto di contatto diretto con imprenditori e rappresentanti istituzionali. L’iniziativa commerciale presentata da Stellantis, invece, è rivolta a tutti i soci della Camera, che sono i destinatari dei vantaggi annunciati.