Ferrari Purosangue, avvistato il prototipo: nuovi ADAS in prova per la futura versione M?

Una Ferrari Purosangue completamente camuffata, con un dispositivo fissato sopra il tetto, riporta l’attenzione sui collaudi della quattro porte di Maranello. Le foto spia pubblicate da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit mostrano un esemplare impegnato su strada, accompagnato da una didascalia che suggerisce una possibile spiegazione: test di nuovi sistemi ADAS destinati alla futura Purosangue M.

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Ferrari Purosangue: il dispositivo sul tetto è il dettaglio più interessante

Vayr ha presentato l’avvistamento con un tocco di ironia, domandandosi se l’attrezzatura serva a individuare i fotografi o a sviluppare nuovi sistemi di assistenza alla guida. Naturalmente, è quest’ultima ipotesi a offrire lo spunto più interessante, sebbene si tratti pur sempre di una semplice osservazione da parte del fotografo e non di una conferma tecnica ufficiale da parte del costruttore.

L’elemento che distingue questo prototipo è proprio la strumentazione esterna. Sopra il tetto si vede un supporto con un dispositivo orientato orizzontalmente, mentre nastri e fissaggi provvisori attraversano la zona superiore della carrozzeria. La sua presenza è compatibile con un’attività di raccolta dati, ma dalle sole immagini non è possibile identificarne con certezza tecnologia e funzione.

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Il camuffamento ricopre quasi l’intero veicolo: cofano, paraurti, fiancate e portellone posteriore sono interamente rivestiti da una pellicola a strisce. Il muso allungato, la linea del tetto spiovente e i passaruota pronunciati rimangono riconoscibili. La parte anteriore rivela ampie prese d’aria inferiori e gruppi ottici sottili, sebbene sia impossibile distinguere eventuali modifiche definitive al design.

Al posteriore si notano uno spoiler sopra il lunotto, i fanali parzialmente visibili e i terminali di scarico. Cerchi a cinque razze di colore argento completano l’aspetto di questo muletto di prova, mentre i rivestimenti nella parte inferiore delle fiancate rimangono neri. Anche in questo caso, il camuffamento rende impossibile stabilire con certezza se le forme visibili prefigurino un futuro aggiornamento estetico.

Il riferimento alla Purosangue M arriva dunque dalla didascalia di Vayr. Le fotografie non chiariscono quanto sarebbe esteso un eventuale intervento sul modello: potrebbero esserci novità elettroniche, affinamenti della carrozzeria o differenti combinazioni di aggiornamenti. Non offrono invece elementi sufficienti per anticipare potenza, motorizzazioni o una data di presentazione.

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Testare i sistemi di assistenza alla guida su strade pubbliche consente di osservare come tali sistemi funzionino in condizioni variabili. In questo caso, tuttavia, non è chiaro quali specifiche funzionalità siano incluse nel programma di test, né quali dati vengano acquisiti dalle apparecchiature di bordo.

La Purosangue è già dotata di un set completo di ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). La documentazione ufficiale di Ferrari elenca il cruise control adattivo, la frenata automatica d’emergenza, il sistema di mantenimento della corsia, il monitoraggio dell’angolo cieco e il riconoscimento della segnaletica stradale. Sono inoltre presenti il ​​sistema di avviso di traffico trasversale posteriore e il monitoraggio dell’attenzione del conducente, oltre a una telecamera posteriore per le manovre di parcheggio.