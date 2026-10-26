Alfa Romeo porta la sua storia in pista: dopo i cinque podi di Monza tocca a Misano

Tre Giulietta TI sul podio di classe a Monza, altre due coppe conquistate dalle 2000 GT Veloce e un paddock aperto agli appassionati. Alfa Romeo e Scuderia del Portello hanno condiviso un weekend intenso all’ACI Racing Weekend, portando in circuito il Museo Dinamico Alfa Romeo storiche da competizione e la Casa Alfa Romeo. Il prossimo appuntamento sarà a Misano, dal 6 all’8 novembre.

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Alfa Romeo e Scuderia del Portello, dalle vittorie di Monza al weekend di Misano

Questa iniziativa unisce auto storiche, ancora oggi impegnate in competizioni, a modelli dell’attuale gamma. La Scuderia del Portello, scuderia ufficiale di Alfa Romeo per le auto storiche da corsa dal 1982, è il motore di questo progetto: mantiene tali vetture in pista e offre al pubblico l’opportunità di incontrare le persone che le conservano, le preparano e le guidano.

A Monza, dal 9 all’11 ottobre, l’evento ha richiamato oltre 30.000 spettatori. Il tracciato ha ospitato una grande varietà di veicoli, tra cui vetture GT, monoposto, prototipi e modelli d’epoca. Una gara valida per il Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche ha visto la partecipazione di 52 vetture, che si sono sfidate per un’ora sul circuito di Monza davanti al pubblico presente.

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Tra queste c’erano tutte e tre le serie della Giulietta TI, schierate dalla Scuderia del Portello. Erano le vetture più anziane e meno potenti del gruppo, ma hanno completato una tripletta nella propria classe. Alessandro ed Emanuele Morteo hanno conquistato il primo posto, davanti a Mario Cajani e all’equipaggio formato da Gianluca Pellegrini e Andrea Stassano.

Altri due piazzamenti a podio sono stati conquistati da esemplari di Alfa Romeo 2000 GT Veloce del 1974. Alberto Bergamaschi e Stefano Caprotti hanno vinto nella loro categoria, mentre Umberto e Maurizio Vaglio Bianco hanno ottenuto il terzo posto: un successo condiviso per il duo padre-figlio, al volante di una vettura che continua a difendersi egregiamente nelle competizioni.

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Nel paddock, Alfa Romeo ha accolto piloti, collezionisti, clienti e giornalisti presso l’area hospitality del team. Accanto ai modelli classici, erano esposte una Giulia Quadrifoglio e una Tonale Veloce Hybrid, entrambe nella colorazione Rosso Competizione, messe a disposizione grazie alla collaborazione con la concessionaria Ellemotors di Monza.

Eugenio Franzetti, Global Director Marketing & Communication di Alfa Romeo, ha sottolineato il ruolo della Scuderia del Portello nel mantenere viva l’eredità sportiva del marchio. Nelle sue parole, la Casa Alfa Romeo deve essere soprattutto un luogo nel quale gli alfisti possano riconoscersi e condividere la propria passione, entrando in contatto con persone e vetture di generazioni differenti.

Il progetto proseguirà al Misano World Circuit Marco Simoncelli dal 6 all’8 novembre. Alfa Romeo disporrà di uno spazio dedicato nel paddock riservato alle competizioni storiche, dove esporrà vetture provenienti dal proprio “Museo Dinamico” accanto a modelli sportivi contemporanei.

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Il programma includerà inoltre la Coppa Italia Turismo, il National GT Challenge, la RS Cup, la Formula Junior, la Youngtimer Touring Cup e altre competizioni. Le gare dei campionati storici e gli eventi ACI Sport saranno trasmessi su ACI Sport TV, visibile sul canale 228 di Sky e sul canale 52 di Tivùsat.