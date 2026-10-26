Stellantis, le proteste in Italia fermano anche Gliwice: due giorni senza produzione in Polonia

Le proteste dei trasportatori in Italia hanno fermato per due giorni anche lo stabilimento Stellantis di Gliwice in Polonia. Le linee sono rimaste inattive giovedì 22 e venerdì 23 ottobre per la mancanza di componenti. La produzione è ripartita lunedì 26 ottobre, come confermato dall’azienda alla testata polacca Francuskie.pl, che aveva raccolto una segnalazione sull’interruzione delle attività.

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Stellantis Gliwice, stop alle linee per le consegne interrotte

A chiarire l’origine del blocco è stata Agnieszka Brania di Stellantis, interpellata dal giornale dopo la segnalazione di un lettore. La rappresentante del gruppo ha spiegato che il fermo dipendeva da cause esterne allo stabilimento: le mobilitazioni italiane avevano interrotto la catena di approvvigionamento, riducendo la disponibilità dei pezzi necessari all’assemblaggio.

Nella sua risposta a Francuskie.pl, Stellantis non ha specificato quali componenti mancassero. Inoltre, non è stato reso noto il numero di veicoli che non sono stati prodotti durante i due giorni di sospensione.

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L’episodio estende alla Polonia le conseguenze delle difficoltà logistiche registrate in Italia. La stessa testata aveva già riferito dell’interruzione produttiva nello stabilimento di Atessa, anch’essa legata alle proteste dei trasportatori e al mancato arrivo dei componenti destinati alle linee.

Per Gliwice, il collegamento con le mobilitazioni italiane è stato confermato direttamente dall’azienda. La distanza geografica non ha quindi evitato le ripercussioni sulla fabbrica polacca, inserita in una rete di forniture che attraversa più Paesi e dalla quale dipende la continuità dell’assemblaggio.

La ripresa di lunedì mette fine al fermo segnalato per la settimana precedente. Restano invece senza dettagli pubblici la tipologia dei materiali coinvolti e l’impatto sui volumi produttivi. Le informazioni diffuse non permettono di quantificare eventuali recuperi o modifiche alla programmazione successiva.

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A Gliwice vengono prodotti veicoli commerciali di grandi dimensioni, disponibili sia con motorizzazione a combustione interna che elettrica. La produzione di questa categoria di veicoli ha avuto inizio nel 2022, conferendo allo stabilimento un ruolo specifico all’interno delle attività industriali del gruppo.

L’impianto comprende i reparti di stampaggio, saldatura, verniciatura e assemblaggio. Ospita inoltre il “CustomFit Conversion Center”, dedicato all’allestimento personalizzato e alla modifica dei veicoli commerciali, in modo da soddisfare le specifiche esigenze dei clienti professionali.