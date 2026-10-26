Nuova Maserati GranTurismo, fascino in verde smeraldo: il render che guarda al futuro del Tridente

La nuova Maserati GranTurismo immaginata da Sezer Design si presenta in verde smeraldo, con un cofano lunghissimo e una linea che punta sull’eleganza delle grandi coupé italiane. Il creatore digitale indipendente ha pubblicato il render sui social nelle scorse ore, proponendolo come interpretazione di una possibile futura generazione.

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Nuova Maserati GranTurismo: proporzioni classiche e fari sottilissimi nel render

Il frontale conserva un’ampia griglia con lamelle verticali e un Tridente centrale, affiancato da fari a LED molto sottili. Più in basso, prese d’aria scure e uno splitter pronunciato conferiscono al frontale un aspetto sportivo. La vernice metallizzata mette in risalto i parafanghi anteriori, mentre il tetto nero alleggerisce visivamente la parte superiore della carrozzeria.

Di profilo, sono riconoscibili le classiche proporzioni GT: abitacolo arretrato, due lunghe portiere e coda compatta. Rimangono le tre aperture laterali, uno dei richiami più immediati alla tradizione Maserati. Le maniglie sono integrate nelle superfici e i cerchi hanno grandi dimensioni e le fiancate alternano tratti morbidi a nervature più marcate.

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Dietro, i gruppi ottici orizzontali accompagnano una coda pulita, con il Tridente al centro. Il paraurti lascia spazio a un ampio diffusore scuro. Dentro, Sezer Design immagina pelle color cuoio e avorio, inserti dall’aspetto ligneo e illuminazione calda lungo plancia e portiere. Strumentazione digitale e schermo centrale convivono con diversi comandi fisici. Il volante a tre razze integra pulsanti.

L’autore presenta il veicolo come una sintesi di lusso artigianale, proporzioni classiche e prestazioni. Tuttavia, non vengono forniti dettagli su motorizzazioni o specifiche tecniche.

La storia richiamata dal render affonda le proprie radici nel passato. La tradizione delle gran turismo del Tridente risale alla A6 1500 del 1947. Il nome “GranTurismo” ha poi assunto un ruolo centrale nel 2007 con la coupé disegnata da Pininfarina, equipaggiata con un motore V8. L’attuale generazione, svelata nel 2022, ha introdotto il motore V6 Nettuno e la variante elettrica “Folgore”.

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Nel frattempo, il marchio si prepara a un traguardo significativo per il proprio futuro. Il 10 dicembre, a Modena, Maserati svelerà il suo nuovo piano industriale, che dovrebbe fornire dettagli sui prodotti futuri e sulle prospettive industriali.

Una priorità fondamentale è il ritorno nel segmento E, con le eredi di Levante e Quattroporte. Santo Ficili ha ribadito la necessità di rientrare in questi segmenti di mercato, per i quali esiste una chiara domanda da parte dei clienti. I dettagli relativi alle configurazioni finali, ai propulsori e alle tempistiche di lancio verranno resi noti una volta presentato il piano.