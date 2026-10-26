Nuova Peugeot 208: in Francia la immaginano con questo look

La nuova Peugeot 208 potrebbe recuperare qualcosa della 205, almeno nelle proporzioni e nei dettagli. Dopo il debutto del concept E-T16 al Salone di Parigi, la testata francese Auto Moto ha provato a immaginare la futura utilitaria attraverso un render firmato dall’illustratore Julien Jodry. Una ricostruzione digitale, quindi, che interpreta gli indizi mostrati dal marchio senza rappresentare il modello definitivo.

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Nuova Peugeot 208: il render guarda alla 205, gli interni al futuro

Nell’immagine realizzata per Auto Moto, il frontale è attraversato da una firma luminosa orizzontale: un elemento che richiama le lamelle della calandra della 205, reinterpretate qui sotto forma di striscia a LED. Anche al posteriore è presente una barra luminosa, che conferisce un senso di continuità al design della carrozzeria.

Questo richiamo al passato si inserisce in un segmento di mercato in cui la Renault 5 elettrica ha riportato l’attenzione sulle vetture di piccole dimensioni dotate di un carattere spiccato e riconoscibile. Peugeot sembra intenzionata a valorizzare il proprio patrimonio stilistico; il concept E-T16 suggerisce infatti un approccio più audace e deciso rispetto ai riferimenti stilistici osservati negli ultimi anni.

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Le novità più marcate dovrebbero però riguardare l’abitacolo. Le anticipazioni descrivono un’evoluzione dell’i-Cockpit, con un ampio display curvo collocato sopra il volante. Le bocchette laterali conserverebbero invece un richiamo agli anni Ottanta, creando un legame con l’esterno.

Tra gli elementi attesi figura lo sterzo steer-by-wire, privo di collegamento meccanico diretto tra volante e ruote. Il comando viene trasmesso elettronicamente, mentre un sistema dedicato restituisce al guidatore la resistenza al volante. Una soluzione destinata a modificare uno degli aspetti più caratteristici dell’interazione con l’auto.

Secondo le anticipazioni, la prossima generazione elettrica utilizzerà la piattaforma STLA One e batterie di nuova generazione. Le potenze restano da conoscere, mentre l’autonomia ipotizzata si aggira sui 500 chilometri WLTP: un valore ancora da confermare per la vettura di serie. L’attuale 208, introdotta nel 2019, dovrebbe rimanere sul mercato con motori a combustione interna, affiancando la nuova versione elettrica, almeno inizialmente.

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L’amministratore delegato Alain Favey ha indicato che la futura E-208 sarà svelata nella seconda metà del 2027. Le previsioni indicano un lancio commerciale in autunno, con un prezzo stimato di circa 30.000 euro, sebbene il listino ufficiale non sia ancora stato reso noto.