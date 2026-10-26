Lancia Ypsilon sul podio in Portogallo: Sarrazin conquista il secondo posto all’ultimo assalto

Lancia Corse HF saluta il Campionato Europeo Rally FIA con un podio conquistato grazie a un ultimo sforzo decisivo. Al Rally Six Cities, nel nord del Portogallo, Pablo Sarrazin e Yannick Roche hanno portato la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale al secondo posto nella classifica generale, guadagnando una posizione proprio durante la Power Stage conclusiva. Questo risultato premia i progressi del ventenne pilota francese, che si è dimostrato veloce fin dalle prime prove speciali.

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Lancia Corse HF: Sarrazin sul podio, Dei Ceci protagonista tra i giovani

Sarrazin aveva già lasciato il segno facendo segnare il miglior tempo nella PS3, dimostrando di poter tenere il passo dei primi. Nell’ultima prova speciale, anziché limitarsi a difendere il terzo posto, ha trovato lo slancio necessario per salire di una posizione, chiudendo la stagione europea con una prestazione di grande spessore.

Buone notizie anche per l’equipaggio della Ypsilon Rally4 HF composto da Francesco Dei Ceci e Daiana Darderi. Il duo italiano ha chiuso al terzo posto sia nella categoria ERC4 che nello Junior ERC, conquistando così un piazzamento sul podio nella classifica finale di campionato in entrambe le categorie. Per il pilota dell’ACI Team Italia, questo risultato corona una seconda parte di stagione particolarmente brillante.

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Léo Rossel e Florian Barral hanno invece terminato nella top ten assoluta con la Ypsilon Rally2 HF Integrale. Sebastian Dallapiccola e Lorenzo Mattucci hanno raccolto un quinto posto nelle classifiche ERC4 e Junior ERC, completando un’altra esperienza utile nel confronto internazionale al volante della Rally4.

Il Portogallo ha però lasciato anche qualche rimpianto. Andrea Mabellini e Virginia Lenzi si sono ritirati, perdendo la possibilità di difendere fino al traguardo il secondo posto nel campionato. L’equipaggio italiano ha così chiuso terzo nella graduatoria generale del FIA ERC, dopo una stagione trascorsa a lottare nelle posizioni di vertice.

Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov sono stati costretti a fermarsi durante la nona prova speciale (SS9), ma sono riusciti in seguito a completare la gara grazie alla formula “Super Rally”. Il risultato finale non rispecchia appieno il loro passo: Gryazin ha infatti fatto segnare il secondo miglior tempo in sei diverse prove speciali, dimostrando di avere la velocità necessaria per puntare alle posizioni di vertice.

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Nel frattempo, un sasso ha danneggiato il radiatore della Ypsilon Rally4 HF pilotata da Davide Pesavento e Alessio Angeli, costringendoli al ritiro dopo la terza prova speciale. Ciononostante, Pesavento ha chiuso al quarto posto nella classe ERC4. Dopo sette appuntamenti, Lancia Corse HF occupa la terza posizione nella classifica riservata ai Team.

Sulle strade italiane, Nicolò Ardizzone ha arricchito la sua stagione 2026 con un’ulteriore vittoria. Il vincitore del Trofeo Lancia ha trionfato al Rally delle Colline Metallifere e Pomarance, conquistando anche il titolo dell’International Rally Cup nella categoria a due ruote motrici, che si aggiunge al successo ottenuto nel trofeo monomarca della casa torinese.