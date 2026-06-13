Stellantis Atessa si ferma: mancano i motori

Lunedì 15 giugno lo stabilimento Stellantis di Atessa resterà fermo per una giornata a causa della mancanza di componenti. A rallentare la produzione sarà, nello specifico, il mancato arrivo dei motori destinati ai furgoni assemblati nello storico polo della Val di Sangro, uno degli insediamenti industriali più importanti per i veicoli commerciali in Italia.

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Atessa si ferma per un giorno: la mancanza dei motori blocca la produzione Stellantis e riaccende l’allarme sui ritardi di approvvigionamento

La decisione è stata comunicata dalla direzione aziendale ai sindacati, insieme all’organizzazione prevista per i diversi turni. Nel primo turno si fermeranno tutti i reparti, tranne Ckd e Finizione, che proseguiranno regolarmente l’attività. Nel secondo turno lo stop riguarderà il montaggio, mentre Lastratura e Verniciatura continueranno a lavorare. Dal terzo turno, invece, è prevista la ripresa normale di tutte le unità produttive.

L’azienda ha chiarito anche che la giornata di fermata non sarà recuperata. Si tratta quindi di uno stop legato direttamente alla difficoltà di approvvigionamento dei motori, un problema che torna a pesare sull’organizzazione dello stabilimento e sui ritmi di lavoro.

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La fermata di Atessa riporta alla mente una criticità che il settore automobilistico conosce bene. Negli anni successivi al Covid, la mancanza di componenti ha provocato più volte rallentamenti e interruzioni nelle fabbriche europee, mettendo sotto pressione programmi produttivi, lavoratori e indotto. Anche per questo, ogni stop improvviso viene seguito con attenzione in Val di Sangro, dove lo stabilimento Stellantis rappresenta un punto di riferimento economico e occupazionale per un territorio molto ampio.