Auto elettriche, Opel e Fiat in fondo alla classifica Uscale: pesano app e software

Opel e Fiat occupano le ultime due posizioni nell’indagine Uscale dedicata alle auto elettriche. Il sondaggio ha coinvolto 4.000 automobilisti tra Germania, Austria e Svizzera, raccogliendo giudizi sull’esperienza quotidiana con le proprie vetture. Dai risultati emerge un problema ricorrente: a deludere non sono soltanto autonomia e ricarica, ma anche applicazioni, software e semplicità di utilizzo.

Advertisement

Auto elettriche: perché Opel e Fiat finiscono in coda

Il posizionamento di Opel rimane invariato rispetto al 2025. Secondo Uscale, il 92% dei proprietari intervistati ha segnalato problemi con l’app Connect. Vengono inoltre mosse critiche riguardo alla gestione della ricarica, al software e all’usabilità: aspetti che incidono sull’interazione quotidiana con il veicolo, tanto più che le funzionalità digitali sono ormai parte integrante dell’esperienza d’uso.

Fiat, dal canto suo, si colloca al penultimo posto. Sebbene gli automobilisti riconoscano il basso consumo energetico dei modelli elettrici del marchio, esprimono insoddisfazione per l’autonomia, la gestione della ricarica e l’applicazione mobile. I riscontri evidenziano dunque una netta distinzione: l’efficienza è apprezzata, ma altri fattori rendono l’esperienza complessiva, stando a quanto riferito dai partecipanti al sondaggio, meno soddisfacente.

Advertisement

MG occupa la terzultima posizione, ottenendo giudizi positivi per l’autonomia e la dotazione. Anche in questo caso, il software e l’app si confermano i principali punti deboli. Tali risultati si riferiscono al campione analizzato nei tre Paesi presi in esame e non possono essere automaticamente estesi a rappresentare il punto di vista degli automobilisti italiani.

Poco sopra si trova Audi, quartultima. Uscale segnala critiche al software ancora più frequenti rispetto all’anno precedente. Anche l’app Connect e la qualità percepita della vettura restano sotto le aspettative degli intervistati, un elemento significativo per un marchio che opera nella fascia premium.

Advertisement

Smart ottiene un piazzamento leggermente migliore, con un bilancio contrastante. Autonomia, potenza e gestione della ricarica vengono apprezzate; consumi, pianificazione degli itinerari, software, usabilità e applicazione raccolgono invece giudizi meno favorevoli. Volvo precede Smart, ma continua a scontare soprattutto le osservazioni negative su autonomia e software.

Salendo in classifica, troviamo Cupra. I proprietari continuano a segnalare difficoltà con l’app e il software, oltre a critiche riguardanti la potenza di ricarica. Renault, dal canto suo, si colloca a metà graduatoria; anche per il marchio francese, le prestazioni di ricarica e i problemi legati all’app rappresentano criticità rilevanti.

Ricordiamo che si tratta di una classifica di soddisfazione basata sui marchi inclusi nell’indagine, e non di una valutazione tecnica uniforme dei singoli modelli. Nel leggere questi risultati, occorre tenere conto delle diverse versioni dei veicoli, delle esigenze personali e delle esperienze dei singoli utenti.

Advertisement

All’estremo opposto, Xpeng conquista il primo posto, davanti a Tesla. Skoda chiude il podio, completando il trio di marchi che ha ottenuto le valutazioni più alte da parte degli automobilisti intervistati.