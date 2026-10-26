Alfa Romeo Giulia 1300 GT: l’incidente più fortunato della storia, ora all’asta

Un incidente, di solito, è la fine della storia. Per questa Alfa Romeo Giulia 1300 GT del 1967 è stato l’inizio di quella, per così dire, interessante. Danneggiata nei primi anni di vita, la coupé è stata ricostruita da un carrozziere rimasto anonimo. Via la lamiera, dentro l’alluminio leggero, con un profilo fastback e una coda troncata in stile Kamm. L’obiettivo era tagliare la resistenza all’aria, adesso ha anche un nuovo soprannome che non lascia scampo: Sottomarino Rosso. Di Giulia resta il logo sulla griglia.

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Non è un’opera ufficiale del Biscione, si capisce. È una modifica privata, nata da mani sconosciute e cresciuta in mani decise. L’attuale proprietario l’ha comprata in Belgio una decina di anni fa e, invece di riportarla alle specifiche originali, ha fatto il contrario. L’ha portata in pista, a Spa-Francorchamps tra le altre, e l’ha sviluppata strada facendo.

Sotto il cofano di questa Alfa Romeo stravolta c’è il quattro cilindri bialbero Nord da 1.962 cc. Il venditore dichiara circa 180 CV, scaricati sulle ruote posteriori da un manuale a cinque marce. L’abitacolo offre strumenti d’epoca disposti alla maniera delle auto da corsa, roll-bar completo, un sedile avvolgente e niente fronzoli. Fuori, cerchi in lega a profilo alto e a goccia. Sul contachilometri ci sono circa 28.000 km, ma il venditore stesso ammette che quelli veri sono di più, vista la carriera sportiva.

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In Regno Unito la Alfa Romeo Giulia è immatricolata con targa britannica e dichiarata veicolo storico, e secondo il venditore è esente da MOT e bollo. Le esenzioni dipendono dalla classificazione del mezzo, e un’auto sostanzialmente modificata può complicare le cose. Chi vuole fare sul serio, controlli i documenti della DVLA prima di alzare la paletta.

L’asta è su Car & Classic e le offerte hanno già superato i 28.000 euro. Più di una Giulia 1300 stradale normale, ma ben lontano dalle cifre di una GTA o di una TZ da corsa uscita dalla fabbrica. Chi se la porterà a casa? Un collezionista che vuole un’Alfa davvero utilizzabile, o un nostalgico che ama le storie storte?