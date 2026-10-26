Leapmotor B10 ottiene l’eco-score in Francia: forti incentivi grazie alla certificazione per il SUV prodotto da Stellantis

Leapmotor B10 prodotto in Europa apre la porta agli incentivi francesi. Il SUV elettrico ha ottenuto l’eco-score, il riconoscimento ambientale che consente di accedere a determinati aiuti all’acquisto e agevolazioni per le flotte. La notizia arriva pochi giorni dopo l’annuncio dell’avvio della produzione nello stabilimento Stellantis di Saragozza, comunicato il 16 ottobre.

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Leapmotor B10: in Francia aiuti fino a 7.000 euro

Per gli automobilisti francesi, questo sviluppo ha ripercussioni sul prezzo finale. Secondo il marchio, il B10 dà diritto a un incentivo CEE compreso tra 3.650 e 7.000 euro. L’importo esatto dipende dal reddito del nucleo familiare e dal soddisfacimento di specifici requisiti; pertanto, la cifra massima non viene concessa indistintamente a tutti gli acquirenti.

La versione Life Pro viene proposta a partire da 25.750 euro, un prezzo che comprende già la detrazione di 3.650 euro di incentivo per la clientela privata francese. È un dettaglio importante per leggere correttamente l’offerta: quella somma non va sottratta una seconda volta. Il contributo effettivamente ottenibile dovrà essere verificato in base alla situazione del cliente.

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Leapmotor annuncia inoltre una formula di leasing con opzione d’acquisto da 280 euro al mese, su 48 mesi e 40.000 chilometri, sempre con 3.650 euro di aiuto inclusi. Il canone pubblicizzato va naturalmente letto insieme alle condizioni complete del contratto.

Raphaëlle Holderith, direttrice di Leapmotor Francia, considera il raggiungimento dell’eco-punteggio un traguardo significativo per lo sviluppo della B10. Secondo la manager, questo riconoscimento contribuisce a rendere il SUV più accessibile, sia per chi intende acquistarlo, sia per chi sceglie formule di noleggio o leasing.

Anche il segmento aziendale rappresenta un ambito di particolare interesse. Secondo Leapmotor, il modello consente ora di beneficiare di una riduzione del 70% sulla base imponibile del fringe benefit (il valore del benefit aziendale), fino a un limite di 4.641 euro, in conformità con la normativa francese. Questo incentivo riguarda il trattamento fiscale delle auto aziendali e non costituisce uno sconto del 70% sul prezzo di acquisto del veicolo.

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Per la rete di vendita, tale agevolazione rappresenta un ulteriore argomento a favore nelle trattative con i clienti privati ​​e i gestori di flotte. Il modello B10 viene distribuito in Europa grazie a una partnership con Stellantis, che mette a disposizione anche la propria infrastruttura industriale.

La versione prodotta a Saragozza introduce diversi aggiornamenti. Sono ora disponibili nuove colorazioni, Jade Green, Abyss Blue e Graphite Gray, oltre al tergicristallo posteriore. Anche l’autonomia dichiarata, con la batteria ProMax, è aumentata, passando dai precedenti 434 chilometri a 450 chilometri. Lo stabilimento spagnolo si occupa già della produzione di Opel Corsa, Peugeot 208 e Lancia Ypsilon.