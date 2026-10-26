Nuova Lancia Gamma punta al Premio Auto Europa 2027: oggi la sfida decisiva a Milano

La Nuova Lancia Gamma arriva all’appuntamento decisivo con il Premio Auto Europa 2027. La vettura con stile crossover fastback è tra le sette finaliste del riconoscimento organizzato dall’UIGA, l’Unione dei Giornalisti Italiani dell’Automotive. Oggi, lunedì 26 ottobre, la sede di Bosch Italia a Milano ospita le ultime prove della Giuria Tecnica e la cerimonia che assegnerà il premio.

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Nuova Lancia Gamma tra le sette finaliste del Premio Auto Europa 2027

Prima della giornata a Milano, il nuovo modello di punta di Lancia è stato protagonista di un tradizionale servizio fotografico insieme agli altri veicoli in gara. Per questa edizione è stata scelta Soncino, in provincia di Cremona: un borgo che ha offerto uno scenario decisamente diverso da quelli solitamente utilizzati per le presentazioni automobilistiche.

La Rocca Sforzesca, le vie del centro storico medievale e il Museo della Stampa hanno fatto da cornice agli scatti. Questo incontro tra automobili contemporanee e il patrimonio storico italiano – nel caso della Gamma – mette in luce anche un aspetto fondamentale su cui Lancia pone l’accento: le origini italiane del progetto, che spaziano dallo sviluppo fino alla produzione.

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La presenza nella rosa delle finaliste arriva a poche settimane dall’anteprima mondiale al Salone di Parigi 2026. Per Gamma si tratta quindi di una delle prime occasioni di confronto pubblico dopo il debutto, all’interno di un premio che coinvolge giornalisti del settore, una giuria tecnica e gli automobilisti chiamati a esprimere la propria preferenza.

Il modello ha un peso particolare nei programmi della casa. Presentato nell’anno del 120° anniversario di Lancia, riporta al centro dell’offerta una vettura con ambizioni da ammiraglia, interpretate attraverso una carrozzeria crossover fastback. Una scelta che accompagna il rinnovamento del marchio e amplia il percorso avviato con la nuova generazione di Ypsilon.

Gamma è stata interamente progettata e sviluppata in Italia e viene prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi. Il legame con il sito lucano è uno degli elementi centrali della sua identità industriale, accanto al design e ai contenuti tecnologici sui quali il marchio ha costruito la presentazione del modello.

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Nel frattempo, a Milano, l’attenzione si sposta sulle valutazioni finali. I sette modelli in lizza saranno presentati presso Bosch Italia, dove la Giuria Tecnica effettuerà i test previsti dal programma. La successiva cerimonia di premiazione svelerà quale veicolo si aggiudicherà il titolo per l’edizione 2027, concludendo così il processo di selezione organizzato dall’associazione dei giornalisti automobilistici italiani.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube dell’UIGA. Per quanto riguarda il voto del pubblico, gli organizzatori rimandano al sito web del Premio Auto Europa, dove è possibile esprimere la propria preferenza.