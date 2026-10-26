Stellantis, fanali LED difettosi sulla Dodge Durango: garanzia più lunga e possibili rimborsi

Dodge allunga la garanzia sui fanali posteriori di alcune Durango degli anni modello 2018-2024. La decisione riguarda i LED del gruppo ottico montato sul portellone, che possono spegnersi del tutto oppure illuminarsi solo in parte. La copertura viene estesa a cinque anni, senza alcun limite di chilometraggio. I proprietari che hanno già sostenuto spese per risolvere questo problema possono richiedere un rimborso.

Advertisement

Dodge Durango: cosa copre la nuova garanzia sui fanali

L’iniziativa riguarda una parte del caratteristico design luminoso “racetrack”, che rende il posteriore del SUV americano immediatamente riconoscibile. L’estensione si applica specificamente al componente situato sul portellone e al difetto individuato da Dodge; ciò non significa che qualsiasi guasto ai fanali posteriori verrà riparato automaticamente a costo zero.

È inoltre importante precisare come venga calcolata la durata: il periodo di cinque anni decorre dalla data di prima immatricolazione del veicolo, non dal giorno in cui il proprietario riceve la notifica. Non si aggiungono, dunque, altri cinque anni alla garanzia già trascorsa. Non c’è invece un tetto ai chilometri percorsi.

Advertisement

Per le Durango interessate che hanno già superato i cinque anni, Dodge ha previsto una possibilità ulteriore. I proprietari avranno sei mesi dalla data di notifica per usufruire della riparazione prevista dal programma. La data riportata nella comunicazione ricevuta sarà quindi importante per capire quanto tempo rimane a disposizione.

Il marchio sta inviando lettere ai clienti interessati. Qualora i LED non funzionino, o si illuminino solo in alcune sezioni, i proprietari dovranno rivolgersi alla propria concessionaria, che potrà verificare se il veicolo rientra nella campagna e disporre le riparazioni necessarie. Se il gruppo ottico funziona correttamente, Dodge precisa che non è necessario sostituirlo a titolo precauzionale.

C’è poi il caso di chi ha già portato l’auto in officina e pagato di tasca propria. Il rimborso è possibile per le riparazioni relative a questo specifico difetto, presentando i documenti richiesti. La restituzione della somma non è automatica: la pratica deve rispettare le condizioni stabilite dal costruttore.

Advertisement

Negli Stati Uniti, la richiesta può essere inoltrata online tramite il servizio dedicato oppure compilando il modulo allegato alla lettera. Per verificare la documentazione o chiarire eventuali dubbi relativi al proprio caso specifico, i proprietari possono rivolgersi all’assistenza Dodge o alla rete di concessionari.

La Durango sta intanto attraversando una fase commerciale positiva. Stellantis segnala un aumento del 18% delle vendite al dettaglio nel terzo trimestre 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025. Considerando le vendite complessive, per il SUV è stato il miglior terzo trimestre dal 2005.