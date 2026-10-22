Ferrari Luce, negli USA costa meno del previsto ma supera la Rolls-Royce Cullinan

Ferrari Luce partirà da 560.800 dollari negli Stati Uniti. Car and Driver aveva ipotizzato circa 640.000 dollari al debutto: il conto è quindi più basso di 79.200 dollari. La differenza riguarda la stima iniziale, senza alcun taglio rispetto a un precedente listino ufficiale.

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Ferrari Luce, quanto costa la prima elettrica di Maranello

In ogni caso, questa cifra la colloca ai vertici assoluti del mercato: secondo la testata americana, costa circa 50.000 dollari in più rispetto alla versione più costosa della Rolls-Royce Cullinan.

In Europa, uno dei prezzi già noti riguarda i Paesi Bassi, dove la Luce parte da 551.687 euro, IVA e imposta di immatricolazione incluse. A renderlo noto è stato Sander van den Bey, direttore della concessionaria Ferrari Kroymans, come riportato da Autoblog.nl.

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Sebbene questo dato offra un utile parametro di riferimento per il costo del nuovo veicolo elettrico, il listino olandese non corrisponde necessariamente a quello italiano.

Mettere a confronto le due cifre può far venire voglia di prendere subito la calcolatrice. Il cambio tra euro e dollaro, però, racconta soltanto una parte della storia. Per capire quanto sia effettivamente diverso il conto finale bisogna considerare le imposte comprese nei rispettivi prezzi, le spese aggiuntive e gli optional. La somma richiesta al cliente può cambiare parecchio da un mercato all’altro e da una configurazione all’altra.

Nel frattempo, la Luce continua a dividere gli appassionati. Il progetto, sviluppato insieme a Jony Ive e Marc Newson, ha introdotto in Ferrari forme e soluzioni molto distanti da ciò a cui il pubblico era abituato. Fin dalla sua presentazione, il modello è stato al centro di dibattiti riguardanti il ​​suo stile.

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Sul fronte degli ordini, il quadro raccontato dal Financial Times è però diverso dal clima delle polemiche online. Secondo le fonti del quotidiano, Ferrari aveva già raggiunto a luglio l’obiettivo commerciale fissato per il 2026: poco meno di 500 esemplari.

L’azienda non aveva confermato pubblicamente tale cifra. Il dato si riferisce dunque all’obiettivo per l’anno in corso e non significa che l’intera produzione prevista per il 2027 sia già stata interamente venduta. Negli Stati Uniti, l’arrivo è previsto per il secondo trimestre del 2027.Questo rende la strategia dell’azienda ancora più interessante da analizzare.