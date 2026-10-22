Vigna promuove la Roadster: l’Ad Ferrari applaude la presentazione di Musk

Un “10 su 10” dal numero uno di Ferrari alla Tesla Roadster. Benedetto Vigna, amministratore delegato del Cavallino Rampante, ha parlato in un’intervista a Quattroruote e ha ringraziato Elon Musk. Per la tecnologia gli dà 10. Per la comunicazione, altro 10, perché la presentazione, dice, è stata “sensazionale”.

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Il fatto che la Roadster arrivi con parecchi anni di ritardo sulla tabella di marcia originaria sembra non averlo turbato. Evidentemente a Maranello sanno che i ritardi, in fatto di fascino, si perdonano.

Il motivo dell’applauso è più interessante del voto. Vigna ammira Tesla perché, in quello che definisce “un mondo industriale considerato obsoleto”, c’è ancora qualcuno che osa. Nell’auto, spiega, c’è ancora molto da fare e bisogna continuare a sognare.

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D’altronde, la Ferrari Luce, la prima elettrica del Cavallino, è stata presa a bersaglio da più parti già mesi fa. Le sportive a batteria, si sa, si amano o si odiano, e a Maranello la seconda opzione l’hanno sperimentata in prima persona. Vigna, però, non arretra di un millimetro. Per innovare bisogna accettare l’errore, sostiene, e un progetto con il 100% di probabilità di successo non è innovativo.

La filosofia, a sentir lui, si regge su quattro principi: esplorare le tendenze emergenti senza dogmatismo, valorizzare l’esperienza, sfidare lo status quo e rispondere ai bisogni inespressi. Tra questi, l’idea di eliminare gli schermi superflui e tornare a comandi più tattili ed essenziali. Che detto così, mentre mezzo mercato riempie le plancie di display, è quasi una provocazione.

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Nella Luce questa linea è spinta all’estremo. Gli interni portano la firma di Jony Ive, ex designer di Apple, e di Marc Newson, attraverso la società LoveFrom. Vigna ammette che senza di loro la Ferrari “non avrebbe raggiunto lo stesso risultato” e che l’approccio può generare resistenza all’inizio.

Resta il sospetto che quel 10 a Musk sia anche un modo elegante per dire: guardate che il coraggio ce l’abbiamo anche noi. Lo dice uno che ha appena mandato Apple dentro una Ferrari.