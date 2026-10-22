Peugeot 204 Cabriolet, sessant’anni di eleganza a cielo aperto ad Auto e Moto d’Epoca

Una piccola scoperta a due posti racconta una stagione importante della storia Peugeot. Il Club Storico Peugeot Italia porta ad Auto e Moto d’Epoca una 204 Cabriolet, scelta per celebrare i sessant’anni delle versioni Coupé e Cabriolet. L’appuntamento è a BolognaFiere, dal 22 al 25 ottobre, nello spazio dedicato al patrimonio del marchio francese.

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Peugeot 204 Cabriolet: la compatta che aggiunse stile alla rivoluzione tecnica del Leone

Per capire il significato di queste due varianti bisogna tornare al 1965, quando debuttò la berlina 204. Per Peugeot fu un cambiamento sostanziale: arrivavano la trazione anteriore e il motore trasversale, insieme alle sospensioni indipendenti sulle quattro ruote e ai freni anteriori a disco. Il quattro cilindri da 1.130 cm³ utilizzava monoblocco e testata in lega leggera, una scelta utile a contenere il peso.

Un anno dopo, quella meccanica trovò posto sotto due carrozzerie dal carattere diverso. Pur condividendo la meccanica della berlina, presentavano un passo più corto e una lunghezza di circa 3,73 metri. Il design fu curato dal Centro Stile Peugeot, guidato da Paul Bouvot, un periodo, questo, caratterizzato anche dalla collaborazione dell’azienda con designer italiani. La Cabriolet si distingueva per una linea pulita, definita da un cofano basso, un abitacolo compatto e una capote ripiegabile.

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Con i suoi due soli posti, il suo carattere appare ben delineato: una piccola vettura pensata per la guida a cielo aperto, realizzata a partire da componenti meccanici prodotti su larga scala, il che permetteva di mantenere contenuti i costi. La Coupé offriva invece una maggiore praticità: il portellone posteriore e il sedile posteriore ribaltabile consentivano di trasportare oggetti che, su altre vetture dalla silhouette sportiva, avrebbero trovato difficilmente spazio

Per entrambe, il motore da 1.130 cm³ erogava inizialmente 53 CV ed era abbinato a un cambio manuale a quattro marce. Sebbene tali valori siano inferiori a quelli di auto sportive più ambiziose, si rivelavano più che sufficienti per un veicolo così leggero. Il piacere di guida nasceva dalla sua semplicità, dal peso contenuto e dalla facilità con cui affrontava i tragitti quotidiani.

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All’interno dello spazio riservato al Club, la Cabriolet offrirà inoltre ai visitatori l’opportunità di conoscere le iniziative dedicate ai modelli Peugeot d’epoca, di confrontarsi con i soci del club e di approfondire gli aspetti legati alla conservazione e al restauro di queste vetture.