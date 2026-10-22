Nuova Fiat Toro, look da Multiplay: un render immagina una svolta totale per il pick-up

Nuova Fiat Toro potrebbe assumere un aspetto inedito, seguendo la strada tracciata dal concept Multiplay. Si tratta di un’ipotesi elaborata dal digital artist indipendente Kleber Silva, che ha condiviso sui social la sua visione di una seconda generazione del pickup. Le immagini mostrano una carrozzeria dalle linee più spigolose e un frontale completamente ridisegnato; è bene precisare, tuttavia, che non si tratta di un progetto ufficiale di Fiat.

Advertisement

Nuova Fiat Toro: Kleber Silva immagina una seconda generazione ispirata al concept Multiplay

“E se il prossimo Fiat Toro seguisse il concept Multiplay?” si chiede Silva, presentando il suo lavoro. Il risultato è un pickup a doppia cabina di colore rosso, caratterizzato da un cofano scolpito e da un frontale dominato dalla scritta “FIAT”. Ai lati del marchio trovano posto elementi luminosi in stile “pixel”, affiancati da fari sottili che si estendono verso i parafanghi.

Più in basso si notano gruppi ottici verticali, un’ampia presa d’aria e una piastra protettiva color argento. Le superfici sono tese, i passaruota hanno un profilo squadrato e le protezioni nere proseguono lungo la parte inferiore delle fiancate. I cerchi bicolore riprendono il gusto geometrico del frontale, mentre specchietti, barre sul tetto e struttura sopra il cassone introducono altri dettagli argentati.

Advertisement

Anche il posteriore è stato profondamente rivisitato da Silva: i fanali sono collegati da una barra luminosa orizzontale, mentre al centro del portellone spicca il logo Fiat. Il paraurti integra inserti chiari e rivestimenti scuri, conferendo al veicolo un aspetto robusto.

All’interno, il design adotta un approccio più convenzionale: volante a tre razze, quadro strumenti digitale, touchscreen centrale in posizione orizzontale e comandi dedicati per la climatizzazione. Cuciture e dettagli di colore rosso arricchiscono i rivestimenti interni, caratterizzati da tonalità scure.

Il riferimento al concept Multiplay riguarda principalmente il linguaggio stilistico. Il prototipo presentato a Parigi esplora una carrozzeria trasformabile, capace di fondere le caratteristiche di un SUV, di una monovolume (MPV) e di un pickup. Il progetto di Silva adotta invece una configurazione più tradizionale, con quattro porte e cassone, con l’obiettivo di avvicinare tali concetti a un ipotetico modello di serie.

Advertisement

Toro ha debuttato in Brasile nel 2016 ed è costruita a Goiana, in Pernambuco. Con la sua struttura monoscocca e le sospensioni posteriori indipendenti ha proposto un’alternativa ai pick-up tradizionali, cercando un equilibrio tra capacità di carico e comfort. Tra i particolari diventati riconoscibili c’è il portellone del cassone con apertura a due battenti.

In dieci anni il modello ha ricevuto aggiornamenti estetici, tecnologici e meccanici, conservando un ruolo importante nella gamma sudamericana. Nei prossimi anni è attesa una nuova generazione, sebbene il suo design definitivo rimanga ancora ignoto.