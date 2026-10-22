Nuova Jeep Avenger debutta in un nuovo mercato: tre versioni, motore T200 e tecnologia mild hybrid

Jeep Avenger amplia la sua presenza internazionale, arrivando in Argentina con una gamma che comprende gli allestimenti Altitude, Longitude e Limited. Per il marchio, questo modello rappresenta una porta d’accesso pensata per attrarre nuovi clienti: in particolare, persone abituate alle auto compatte che oggi ricercano maggiore spazio interno e una posizione di guida rialzata, il tutto mantenendo dimensioni ideali per la circolazione urbana.

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Jeep Avenger arriva in Argentina: tre allestimenti e un sistema ibrido a 12 volt

Sotto il cofano, tutte le versioni adottano il motore turbo T200, dotato di tecnologia Mild-Hybrid a 12 volt. Questo sistema elettrico supporta il motore a combustione interna e contribuisce ad alimentare le funzionalità di bordo. L’obiettivo è migliorare l’efficienza nei consumi e rendere più reattiva la risposta dell’acceleratore; il sistema gestisce il tutto automaticamente, senza richiedere alcun intervento da parte del conducente.

L’elemento distintivo del frontale è la griglia a sette feritoie illuminata, una caratteristica esclusiva dell’allestimento Limited. Il veicolo mantiene i tipici passaruota trapezoidali, i rivestimenti protettivi della carrozzeria e i gruppi ottici posteriori dal disegno a “X”.

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Secondo l’allestimento, i cerchi vanno da 16 a 18 pollici. Sei i colori disponibili: verde, bianco, nero, rosso e due tonalità di grigio. Jeep insiste anche sulle possibilità di utilizzo lontano dall’asfalto. L’altezza da terra arriva a 221 millimetri, con angoli dichiarati di 22 gradi all’attacco, 21 sul dosso e fino a 33,9 in uscita. Tutte le versioni hanno il controllo della velocità in discesa e il Selec-Terrain, che permette di scegliere fra Normal, Sport e All Terrain.

Dentro, lo schermo da 10 pollici è di serie e comprende Apple CarPlay e Android Auto senza cavo. Per le funzioni essenziali rimangono pulsanti fisici, mentre tra i servizi connessi compare un assistente vocale basato su ChatGPT. Il bagagliaio raggiunge 364 litri e ha un pianale reversibile lavabile; altri 28 litri sono ricavati nei portaoggetti dell’abitacolo.

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La dotazione di sicurezza parte da sei airbag, frenata automatica d’emergenza, assistenza alla corsia e riconoscimento dei segnali. L’allestimento Longitude aggiunge il cruise control attivo e il monitoraggio dell’angolo cieco.

La versione Limited include inoltre il sistema “Drive Assist”, una telecamera a 360 gradi e il tetto apribile elettrico. Tra le altre caratteristiche annunciate figurano i fari a matrice di LED (Matrix LED) e un’illuminazione d’ambiente interna con otto colori selezionabili.

Per il mercato argentino è prevista una garanzia trasferibile di tre anni o 100.000 chilometri. I pacchetti FlexCare consentono di acquistare manutenzione programmata ed estensioni di dodici o ventiquattro mesi, contando su 65 centri di assistenza.